Передостанній день року, 30 грудня, перетворить представників багатьох знаків Зодіаку на добрих чарівників, які зможуть виконати побажання своїх коханих і близьких, вважають астрологи.

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Але для цього їм буде потрібно не тільки дізнатись наперед про таємні побажання рідних, але й докласти хоча б мінімум зусиль для їх реалізації — і це буде зовсім не важко, впевнені професіонали.

Незважаючи на страхітливі бомбардування росіян, українці починають нову сторінку свого життя, впевнені в тому, що московського ворога буде подолано, і перемога засяє в нашому небі.

Овен

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Особисті стосунки в Овнів сьогодні виходять на перший план. Це можуть бути стосунки з партнером або дітьми. Вони піднімуть настрій і дадуть заряд позитивних емоцій. Рухів може бути багато, а ось результату не видно. Або може статися так: ви хотіли домогтися одного, а в результаті хтось обдурив вас або ви займалися самообманом і нічого не вийшло.

Телець

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У першій половині дня у вашій родині може статися щось несподіване. Можливо, це буде сварка або поломка домашньої техніки. Якщо вас до чогось закликають, обіцяють золоті гори, то краще відмовтеся. Цього дня ймовірні обмани, недомовленість. До нових знайомих придивляйтеся уважніше. З кимось стосунки припиняться.

Близнюки

День сприятливий для зустрічей, спілкування, посиденьок із подружками, сусідками, різних поїздок. Можливо, комусь захочеться навіть почитати цікаву книжку, послухати аудіокнигу, навчитися чогось нового, наприклад, викладати серветки у вигляді лілії. Якщо працюєте, то включайтеся в усі процеси вдумливо, інакше ймовірні помилки.

Рак

Сьогодні Ракам не особливо захочеться проявляти активність, наприклад, на роботі або вдома по господарству. А ось похід за покупками, подарунками підніме настрій. І собі теж не забудьте купити вбрання або презент на новорічне свято. Будуть і ті, хто вирушить на корпоратив. Тільки не розслабляйтеся особливо і не вірте всьому, що говорять колеги.

Лев

Саме час зайнятися собою, приготувати все для святкування нового року або присвятити час собі, прийняти ванну, наприклад. У стосунках із партнером можливі зміни. Але навряд чи позитивні. Сьогодні ви можете дізнатися, що він вас у чомусь обманював або не договорював. Діти також можуть щось приховувати і робити нишком.

Діва

Сьогодні відпочинок буде доречним. Якщо є можливість, не завантажуйте себе домашніми справами, проведіть день спокійно, так як подобається вам. Не все, що вам обіцяли зробити рідні, вони виконають. Не варто занадто критично до цього ставитися. Самі розслабтеся і їм це дозвольте. Творчість підніме настрій.

Терези

На 30 грудня краще не планувати поїздки та добре б узагалі не сідати за кермо. Імовірно, що до вас прийде якась інформація, яка надалі виявиться брехнею. Не слухайте і пліток. Особливо якщо говорять про ваших родичів, друзів дитинства, сусідів. День сприяє відвідуванню громадських заходів і зустрічі з друзями.

Скорпіон

Сьогодні Скорпіонам потрібно бути уважнішими під час покупок і тримати гаманець при собі. Імовірна як крадіжка, так і обрахування. Не потрібно вірити в чудодійні властивості товару. Краще взагалі сьогодні відмовитися від дорогих покупок. Суми, яку ви відклали на святкування нового року, може не вистачити в процесі закупівлі продуктів та інших речей. Приділіть увагу батькам, зателефонуйте, відвідайте.

Стрілець

Не особливо активний день у Стрільців. Захочеться розслабитися, може навіть сходити в гості або на корпоратив. Якщо доведеться готуватися до свята, то підготовка відбуватиметься мляво, ви будете незібраними, постійно витатимете в хмарах. Це не означає, що день пройде погано. Просто не змушуйте себе через силу займатися тим, чим не хочете.

Козоріг

Можливо, Козороги дізнаються якусь таємницю, яка припаде вам не до душі. Імовірні обмани або недомовленості з боку братів, сестер, сусідів. Не найкращий день, щоб вирушати в дорогу, поїздки можуть розчарувати. Імовірні якісь зміни в будинку, у стосунках із сім'єю позитивного характеру.

Водолій

Взаємини з друзями та партнером сьогодні вийдуть на перший план. Грошей краще нікому в позики не давати. Найімовірніше, довго доведеться чекати їх назад. Якісь домовленості завтра вже можуть забутися або зрозумілі неправильно. Не найкращий час для відвідування громадських заходів і місць, де збирається багато народу. Можливі крадіжки, обмани.

Риби

Енергія найбільше буде спрямована цього дня на рутинну, повсякденну роботу. Будьте уважні під час взаємин із чоловіками, імовірні обмани. Також будьте обережнішими за кермом і з гострими предметами. Увечері стежте за самопочуттям, не вживайте алкоголь. Є ймовірність, що пічля цього ви почуватиметеся гірше.

Щодо погоди: в Україні 30 грудня буде майже без опадів. У деяких областях сьогодні пригріє до +12 градусів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Лише на півночі місцями невеликий дощ. У Карпатах теж можливий дощ, місцями мокрий сніг.

У південній частині та центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. У Карпатах можливі пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вдень +4 +9 градусів, на півдні та на Прикарпатті вдень до +12 градусів.

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно західний зі швидкістю 7-12 м/с. Стовпчики термометрів у Києві покажуть вдень +7 +9, а вночі +2 +4 градуси.

Втім, незважаючи на будь-які погодні катаклізми, українці впевнені, що наша Перемога не за горами, і скоро ми всі разом будемо її святкувати – інакше не може бути!

Принагідно нагадаємо, що на передовій воюють і наші колеги — журналіст «ФАКТІВ» Сергій Курган, який теж взяв до руки зброю, отримав високу бойову нагороду.

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