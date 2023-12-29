Журналіст «ФАКТІВ», який воює на передовій, отримав високу нагороду

Ми вже писали, що наш шановний колега — журналіст «ФАКТІВ» Сергій Курган, чиї дуже фахові й завжди цікаві статті на економічну тематику ви багато років постійно читали в газеті та на сайті, з першого дня повномасштабного вторгнення воює на передовій.

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Днями Сергій повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, що його нагородили нагрудним знаком «За зразкову службу». Цю відзнаку вручають військовослужбовцям Збройних Сил України за зразкове виконання військового обов'язку. Для колективу таке визнання не дивно. Бо наш Сергій у всьому зразковий — і в роботі, і в сім'ї, і в стосунках з людьми, і тепер от на фронті.

Сергію, для нас ти Герой та взірець мужності, честі й справжнього патріотизму. Нам тебе бракує. Пишаємося тобою та молимось за тебе й твоїх побратимів. Низький уклін тобі за те, що захищаєш нас, за все, що робиш кожного дня задля Перемоги, за кожний новий ранок, за можливість працювати й радіти спілкуванню з близькими.

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Щиро вітаємо з гідною нагородою, яку ти заслужив. Дуже хвилюємось за тебе і бажаємо лише одного — щоб ти повернувся до нас живим і здоровим.

Ангела-охоронця тобі, друже.

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Якщо хтось бажає допомогти підрозділу Сергія, бо хлопцям багато чого потрібно, ось посилання:

https://send.monobank.ua/jar/9sD8cGdoTk

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