Сім'я Шумахера продає ексклюзивний «Феррарі» гонщика в річницю трагедії в Альпах (фото)

Рідні семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, який отримав 29 грудня 2013 року серйозні травми голови під час катання на лижах в Альпах, у 10-ті роковини трагедії виставила на продаж його «Феррарі» F430 Spider, повідомляє Marca.

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Модель автомобіля з лівим кермом у фірмовому червоному кольорі подарував німцю бренд у 2005 році. Салон «Феррарі» виконаний у бежевому кольорі, за винятком панелі приладів, яка є чорною, щоб уникнути відблисків.

Spider здатний розвинути швидкість 100 км/год за 4,1 секунди і може розігнатися до максимального показника 311 км/год. Щоправда, Міхаель ніколи не користувався цим авто, а подарував його батькові Рольфу. Пробіг машини складає лише 29 300 км.

У салон автомобіля вмонтовано табличку з автографом гонщика. Крім того, всередині салону є підпис, який Червоний барон зробив ручкою. Родина легендарного пілота повісила на «Феррарі» цінник у 300 тисяч євро.

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Як відомо, після того, як Шумахер отримав серйозні травми голови на гірськолижному курорті в Альпах, достовірної інформації про стан здоров'я вкрай мало. Три роки тому повідомлялося, що дружина гонщика разом із Міхаелем перебралися на іспанську Мальорку, де Корінна раніше придбала у президента мадридського «Реала» Флорентіно Переса віллу за 30 млн доларів. Пізніше дружина гонщика все ж таки перервала мовчання, поділившись деякими подробицями відновлення чоловіка після тяжкої травми голови. А зовсім недавно брат гонщика Ральф визнав, що «Міхаель тепер інший».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що особисті речі Міхаеля Шумахера продані на аукціоні в США за 2,4 мільйона євро.

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