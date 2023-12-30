Набагато крутіша за путіна: онука засновника L’Oréal стала першою жінкою у світі зі статками понад 100 млрд доларів

Серед найбагатших людей світу з'явилася жінка, чиї статки перевищили 100,1 млрд доларів.

За інформацією Bloomberg, йдеться про 70-річну Франсуазу Бетанкур Майєрс — онуці засновника компанії та заступницю голови ради директорів L'Oréal. Про це пише «Медуза».

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Зазначається, що на стан Майєрс вплинуло зростання акцій L'Oréal до рекордного рівня, найкращих показників з 1998 року. У світовому рейтингу найбагатших людей Майєрс посідає 12 місце.

Наразі Франсуаза контролює одну третину L'Oreal, найбільшого у світі виробника косметики. Вона голова холдингу, який раніше належав її матері Ліліан. Після смерті 2017 вона заповіла свою частку в компанії Майєрс. L'Oreal володіє брендами Lancome та Garnier, а її виторг у 2022 році склав 41,9 млрд доларів. Зараз вартість усієї компанії оцінюється у 268 млрд доларів.

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Цього року L'Oreal купила австралійський бренд Aesop за 2,5 млрд. доларів, що стало найбільшим придбанням компанії. За даними Dealogic, попереднім рекордом компанії було придбання YSL Beauté за 1,7 млрд доларів у 2008.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, найбагатшою людиною у світі залишається Ілон Маск. Його статки оцінюються в 232 млрд доларів. На другому місці — голова LVMH Бернар Арно (його статки — 179 млрд доларів). Трійку замикає засновник Amazon Джефф Безос із 178 млрд доларів.

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Нагадаємо, нещодавно у Twitter Ілон Маск розмістив власний «мирний план» завершення війни в Україні. Пропозиція американського мільярдера більше підходить путіну, ніж Україні.

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