Хто обійшов Маска, на якому місці Ахметов, новачки з Барбодосу і Уругваю: Forbes оновив список найбагатших людей світу

Forbes представив 37-й щорічний рейтинг найбагатших людей світу. Його укладачі зазначили, що минулий рік видався непростим для найбагатших людей планети. Майже половина доларових мільярдерів втратила частину свого статку, що призвело до перестановок у рейтингу.

Так, минулого року у світі значилося 2668 володарів «десятизначного статку». Однак цього року їх поменшало на 28 — «лише» 2640, а сукупна вартість активів усіх мільярдерів планети впала з 12,7 до 12,2 трлн доларів. При цьому абсолютну більшість мільярдерів у списку становлять американці. Сукупний стан 735 учасників рейтингу зі США оцінюються в 4,5 трлн. доларів. На другому місці Китай (разом із Гонконгом та Макао), на який припало 562 учасники із загальним капіталом у 2 трлн. доларів. Замикає трійку країн Індія зі 169 мільярдерами у списку та загальним капіталом у розмірі $ 675 млрд. Не обійшлося у рейтингу без українських мільярдерів. Загалом до світового списку потрапило п'ять наших співвітчизників. Їхній сумарний статок становить $ 11,6 млрд. А ще вперше в історії рейтингу за останній рік 236 новачків стали мільярдерами з Барбадосу, Болгарії, Естонії та Уругваю.

Отже, вперше список Forbes очолив француз, керівник групи LVMH (володіє брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Moet&Chandon та іншими) Бернар Арно, потіснивши лідера торішнього рейтингу Ілона Маска на друге місце. Статки Арно та його родини Forbes оцінив у $ 211 млрд. Він є єдиним бізнесменом у списку, чий капітал перевищує $ 200 млрд. Рік тому глава LVMH займав третю позицію у рейтингу після Ілона Маска та Джефа Безоса, а його статки оцінювалися у $ 158 млрд.

Глава Tesla Ілон Маск, який очолив рейтинг у 2022 році, опустився на друге місце. Його капітал оцінюється в $ 180 млрд, що помітно менше його торішнього результату в $ 219 млрд. За минулий рік акції Tesla, які складають основу капіталу Маска, впали на 65%, а більша частина падіння відбулася після анонсу мільярдером покупки Twitter за $ 44 млрд.

Третє місце дісталося засновнику Amazon Джеффу Безосу, який минулого року займав друге місце. Статки мільярдера Forbes оцінили у $ 114 млрд — проти $ 171 млрд у минулорічному рейтингу. Капітал мільярдера скоротився через зниження акцій його IT-гіганта.

Четверту сходинку зайняв засновник Oracle Ларрі Еллісон, чий статок оцінений у $ 107 млрд ($ 106 млрд у минулорічному рейтингу). П'ятірку лідерів замикає голова Berkshire Hathaway Воррен Баффет. Його статки американський Forbes оцінив у $ 106 млрд, тоді як минулого року було $ 118 млрд.

Засновник Microsoft Білл Гейтс опустився з четвертого на шосте місце у новому рейтингу. Його статки Forbes оцінив у $ 104 млрд (проти $ 129 млрд у списку 2022 року).

У топ-10 також потрапили колишній мер Нью-Йорка і засновник медіаімперії Bloomberg Майкл Блумберг ($ 94,5 млрд), найбагатша людина Мексики мільярдер Карлос Слім ($ 93 млрд), найбагатший бізнесмен Азії Мукеш Амбані ($ 83,4 млрд) та співзасновник Microsoft Стів Балмер ($ 80,7 млрд). З першої десятки рейтингу вибули засновники Google Ларрі Пейдж ($ 79,2 млрд) і Сергій Брін ($ 76 млрд) — тепер вони займають відповідно 12-й та 14-й позиції у списку.

Найбагатшою жінкою світу за версією Forbes стала співвласниця L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майєрс. Статки її родини Forbes оцінив у $ 80,5 млрд. Це 11-е місце у загальному рейтингу.

У глобальному рейтингу є і 5 українських мільярдерів.

Перше місце серед українців очікувано очолила найбагатша людина нашої країни Рінат Ахметов — власник інвестиційної групи System Capital Management, якій належать підприємства у галузі видобутку корисних копалин, енергетики, банківського сектора тощо. Його статки Forbes оцінив у $ 5,7 млрд. У глобальному рейтингу Ахметов посів 445 місце.

На другому місці знаходиться бізнесмен Віктор Пінчук. Статок власника EastOne Group, куди входять трубно-ливарний бізнес, медіабізнес (телеканали «Новий канал», ICTV, ICTV2, СТБ, QTV, М1, М2) Forbes оцінив у $ 1 млрд.

Підсанкційний екс-нардеп Вадим Новинський, який є власником основного пакету акцій металургійного холдингу «Метінвест» та багатьох інших активів, зайняв третю сходинку. Його статки Forbes оцінив у $ 1,4 млрд. Оцінка статку Новинського враховує накладені на нього санкції і складається більш ніж на 2/3 з коштів, більшість із яких ($ 622 млн) — згадані вище дивіденди «Метінвесту» за 2021 рік.

За ним слідує Костянтин Жеваго, який знаходиться в міжнародному розшуку — власник банку «Фінанси та кредит», який нині збанкрутував, один із власників групи Ferrexpo, що контролює кілька металургійних підприємств. Його статки Forbes оцінив у $ 1,3 млрд.

Замикає п'ятірку українських мільярдерів співзасновник групи «Приват» Геннадій Боголюбов. Його статки оцінюються в $ 1,1 млрд.

Рейтинг Forbes 2023

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