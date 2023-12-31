Харків під вогнем: після ракетного обстрілу окупанти вдарили по центру міста дронами (фото, відео)

У ніч проти 31 грудня ворог вкотре масовано атакував Україну безпілотниками-камікадзе. Внаслідок нальоту десятків дронів найбільше постраждав Харків, який за кілька годин до цієї атаки пережив потужний ракетний удар.

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Як повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, на цей час відомо про 21 постраждалого: 11 жінок та 10 чоловіків. Госпіталізовані 11 осіб, їхні травми медики оцінюють як легкі та середні, загрози життю постраждалих немає. Втім, ще вночі в обласній прокуратурі розповідали про 26 постраждалих, серед яких підлітки 16 та 14 років й радник по безпеці команди журналістів німецького медіа — громадянин Великої Британії.

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Вночі мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про кілька прильотів «шахедів» у середмісті: «Є влучання у кілька житлових будинків у середмісті. Там пожежі. На місці вже працюють усі відповідні служби. Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Харків пошкодження зазнали будівлі у центрі міста. Це не військові об'єкти, а кафе, житлові будинки та офіси».

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Нагадаємо, що напередодні увечорі ворог вдарив по обласному центру балістикою. Одна з ракет поцілила у будівлю готелю у середмісті. На щастя, жертв вдалося уникнути — люди встигли спуститися до підвальних приміщень, відомо про двох постраждалих.

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В місті, за даними МВС, пошкоджені 12 багатоквартирних будинків, 13 приватних будинків, лікарні, будівля готелю, дитячий садок, торговельні приміщення, газопровід та автомобілі.

За попередніми даними, військові росії нанесли по місту щонайменше 6 ударів ракетами С-300, два з який — по центру міста. Один удар прийшовся у двір житлового будинку, звідки шпиталізували шістьох людей, у тому числі й двох неповнолітніх. Ще 9 громадянам допомога була надана на місці.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 грудня ворог трьома хвилями атакував Харків — протягом кількох годин було завдано понад 20 ракетних ударів. На одному з цивільних підприємств загинули троє робітників, ще 11 осіб отримали поранення.

Фото зі сторінки Ігоря Терехова

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