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Події

Ворог завдав удару по центру Харкова

20:01 30 грудня 2023
будинок

Ввечері 30 грудня росіяни вдарили по Харкову. В місті пролунали 6 вибухів.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів перебувати в укриттях.

«До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів», — призвав він.

Є влучання у житловий будинок у центрі міста, повідомив мер Ігор Терехов.

«Приліт у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом», — написав Терехов.

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На місці працюють швидкі, які забирають поранених. Їхня кількість встановлюється.

Голова Харківської ОВА також зазначив, що є пошкодження виключно цивільної інфраструктури — лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинів, магазинів та інших громадських місць.

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«Профільні служби працюють на місцях влучань», — додав він.

По Харкову вівся обстріл з російського Бєлгорода, пишуть Telegram-канали.

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Нагадаємо, сьогодні вибухи, руйнування й постраждалі були й в російському Бєлгороді.

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