Три хвилі ракет на Харків: окупанти завдали по місту понад 20 ракетних ударів протягом кількох годин (фото)

Під час нічної атаки з повітря Харків зазнав три хвилі ракетних ударів, є жертви.

Про це повідомляв мер обласного центру Ігор Терехов. За його інформацією, ворог застосував, зокрема, ракети С-300.

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Загалом окупанти завдали понад 20 ударів по місту. В результаті двох хвиль зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства. В одному із медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети. Також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, під час ворожих ракетних ударів по Харкову постраждали приміщення Обласного центру онкології. «У кількох корпусах медзакладу вибуховою хвилею пошкоджено близько 70 вікон та дах на площі 30 кв.м. Наразі усуваємо наслідки ворожої агресії. Постраждалих серед медперсоналу та пацієнтів онкоцентру немає», — зазначив він.

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Пізніше Олег Синєгубов уточнив, що на одному з цивільних підприємств загинули троє робітників, ще 11 осіб отримали поранення.

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Під час цієї атаки ворог випустив по Україні майже 160 ракет разних типів та дрони-камікадзе. ППО збила 27 «шахедів» та 87 крилатих ракет.

Фото зі сторінки Олега Синєгубова

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