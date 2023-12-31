Дів і Стрільців переповнюватиме енергія, а Козероги гостро відчують її нестачу: гороскоп на 31 грудня 2023 року

Вже завтра настане 2024 рік, який, за твердженням астрологів, має стати переломним у житті п`яти знаків зодіаку. В останній день 2023 року зірки радять бути особливо обережними — 31 грудня вважається «сатанінським». Це час, коли люди можуть ставати жертвами обману, а підвищена конфліктність позначатиметься на вас не кращим чином. Сьогодні варто обмежити спілкування з тими, хто викликає у вас негативну реакцію. Варто також пам`ятати, що розпочаті в цей день справи матимуть не той результат, на який ви очікуєте. Сьогодні варто зосередитися на домашніх клопотах.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

У Овнів день почнеться дуже активно. Будуть сили й енергія для того, щоб зайнятися і домашніми справами, і обдзвонити родичів, друзів, і привітати з прийдешнім днем. Не стануть сумувати навіть ті «везунчики», хто проведе день на роботі. Якщо хтось не встиг зробити подарунки, то сьогодні ви витратите багато енергії на їхні пошуки. Вам буде важливо купити щось статусне, цікаве, щоб людина по-справжньому зраділа, інформує Ukr.Media.

Телець

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Домашні справи і сім'я у Тельців будуть сьогодні в пріоритеті. Імовірно, якусь суттєву роль відіграватимуть старші родичі. Може, ви отримаєте від них дорогий подарунок або разом зустрічатимете новий рік. Але приготуйтеся до того, що доведеться щось несподівано змінювати. Зміни, найімовірніше, стосуватимуться, наприклад, святкового меню, новорічного декору, складу гостей і чогось іншого, що стосується дому та сім'ї.

Близнюки

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У Близнюків 31 грудня в першій половині дня буде багато біганини. Це можуть бути як ділові поїздки, дзвінки, контакти, так і з приводу організації майбутнього свята. Якщо у вас є партнер, то він буде всіляко вам допомагати. Якщо він поки не здогадується, що потрібно допомогти, скажіть йому про це. У будинку можливі якісь зміни, яких ви пристрасно бажаєте.

Рак

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Сьогодні увага Раків буде прикута до грошей і покупок. Найголовніше правильно розподілити бюджет, щоб на все вистачило коштів, і всі залишилися задоволені за новорічним столом. Не забудьте про подарунки близьким. Господарські справи теж займуть більшу частину часу. Ті, хто відчував нездужання, зможуть почуватися краще. Активну позицію в спілкуванні з родичами, друзями може зайняти ваш партнер.

Лев

У першій половині дня ви можете бути трохи примхливими і різними способами привертати до себе увагу, особливо коханої людини. У когось прокинеться натхнення, і вони з ентузіазмом візьмуться за декорування простору до новорічного свята. Чекайте хороших новин від дітей, партнера, зокрема й ділового. У другій половині дня ви станете більш зібраними і почнете більш детально і раціонально підходити до приготувань.

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Діва

На початку дня Діви будуть не дуже енергійними. Комусь захочеться усамітнитися, довше полежати в ліжку. Інші займуться повсякденними справами, але без особливої активності. У другій половині дня ситуація кардинально зміниться. Ви відчуєте, що вас переповнює енергія, і ви здатні впоратися з усіма передноворічними завданнями. Особливо цьому зрадіють рідні, які потребують вашого керівництва. Кохана людина або діти можуть всіляко допомагати і радувати.

Терези

Зранку зросте кількість контактів, можливо, вам кудись доведеться їхати, вітати людей у соціальних мережах. Також чекайте дзвінків від родичів. Особливу активність проявлятимуть друзі, люди, з якими у вас спільні інтереси. Хтось навіть вирушить на громадський захід. Друга половина дня буде більш спокійною. Багато хто захоче зустріти Новий рік у тихому сімейному колі.

Скорпіон

Імовірно, Скорпіони зранку багато уваги приділятимуть старшим родичам. Хтось вирушить їх вітати, стане вибирати їм подарунки. Інші допомагатимуть по господарству. Перша половина дня також буде присвячена покупкам до святкового столу. 31 грудня ви будете енергійні, і продуктивно готуватиметеся до свята. Новий рік багато хто, найімовірніше, зустріне в компанії друзів, братів, сестер, а може навіть сусідів.

Стрілець

Сьогодні Стрільці переповнені енергією. Ви і справами встигатимете займатися, і багато спілкуватиметеся. Імовірні новини здалеку. Комусь захочеться якось по-особливому привітати своїх гостей. Будуть і такі, хто вирушить у гості і це може бути не зовсім коротка подорож. Але здебільшого Стрільці вирішать Новий рік зустріти вдома, серед рідних і близьких. Чекайте на подарунки, які ви так пристрасно хотіли.

Козоріг

Можливо, ранок почнеться з того, що доведеться змінювати свої плани на день. Енергії для продуктивної роботи на роботі чи вдома буде замало. Тому увімкніть енергоощадний режим. У другій половині дня ситуація покращиться. Захочеться більше контактувати з людьми. Імовірно, що у вас виникне ідея або пристрасне бажання, яке ви захочете втілити в життя. Це може навіть бути приготування вашої улюбленої страви.

Водолій

Взаємодія з людьми, особливо з партнером буде особливо важливою для вас у першій половині дня. Найімовірніше, він допомагатиме вам готуватися до свята. Також чекайте активних дій від друзів, можливо, вони приїдуть вас привітати або зателефонують. Але будуть і такі Водолії, які не стануть особливо проявляти активність у підготовці до нового року. У другій половині дня у деяких плани можуть різко змінитися через зовнішні обставини або власний настрій.

Риби

Якщо ви або хтось із рідних почувався погано, то сьогодні, найімовірніше, піде на поправку. Ранок вимагатиме вашої уваги до господарських справ і старших членів сім'ї. Якщо хтось працює, то робочий день пройде відмінно. У другій половині дня більше уваги потребуватиме партнер, найімовірніше, ви разом станете готуватися до свята. Не приймайте близько до серця, якщо він увечері буде трохи відстороненим або критичним.

Ексклюзивний гороскоп на 2024 рік для всіх знаків зодіаку, який склала астрологиня Людмила Булгакова, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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