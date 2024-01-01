Королева Данії Маргрете II вирішила зректися престолу
Королева Данії Маргрете II, яка стала художником-постановником декорацій та костюмів для фільму Netflix в стилі фентезі «Еренгард», вирішила зректися престолу, що відбудеться 14 січня 2024 року. Про це 83-річна монархиня оголосила у своїй новорічній промові, повідомляє TV2,
У лютому цього року монархиня перенесла успішну операцію на хребті. Операція, природно, породила думки про майбутнє — чи не настав час передати відповідальність наступному поколінню.
«Я вирішила, що зараз саме час. 14 січня 2024 року — через 52 роки після того, як я стала наступницею мого улюбленого батька — я піду з посади королеви Данії», — додала вона.
Її наступником стане старший син, кронпринц Фредерік.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен надіслала королеві листа від імені данського народу.
«Від імені всього данського народу я хотіла б подякувати Її Величності Королеві за її життя і невтомні зусилля для Королівства (Данії)», — написала вона та назвала королеву «уособленням Данії».
Після смерті королеви Великої Британії Єлизавети II, королева Данії Маргрете II стала єдиною жінкою-монархом в Європі. Вона також є монархом на континенті, який найдовше перебуває при владі.
У Данії влада належить парламенту та уряду. Очікується, що монарх залишатиметься аполітичним і представлятиме націю, виконуючи традиційні обов'язки, починаючи від державних візитів і закінчуючи святкуванням національних свят.
Маргарет була коронована у віці 31 року 14 січня 1972 року. На той час монархію підтримували лише 45 відсотків данців, а до 2022 року — понад 80 відсотків.
Маргрете II завжди залишалася аполітичною, і з її ім'ям ніколи не було пов'язано жодних скандалів. У 2018 році вона овдовіла. Вона заохочувала своїх двох синів (Фредеріка, 55 років, і Йоахіма, 54 роки) одружуватися з жінками, які не походили з аристократії. Вона завжди підкреслювала, що залишиться на троні до самої смерті.
«Я маю намір залишатися на троні до кінця свого життя. Це місія на все життя», — сказала вона в 2019 році в інтерв'ю шведській газеті Expressen.
Королева Данії — художниця, вона пише картини, і її роботи виставлялися як на батьківщині, так і за кордоном. Вона проілюструвала кілька книг, а також розробляла костюми для артистів балету та акторів національного театру. Крім того, вона є лінгвістом.
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