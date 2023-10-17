Данія пишно відсвяткувала 18-річчя принца Крістіана
Принц Данії Крістіан відсвяткував своє 18-річчя. Гуляло, без перебільшення, все королівство. Основні події відбувалися, звісно, у Копенгагені, де днями відбулося засідання Парламентської асамблеї НАТО.
Винуватець урочистостей порадував натовп уже вранці, з'явившись перед підданими на балконі королівського замку Амалієнборг. Крістіан мав елегантний вигляд у сірому костюмі в клітинку та темно-синій краватці.
До нього приєдналися його батько, наслідний принц Фредерік, бабуся королева Маргрете II, мати принцеса Мері та брати та сестри: принцеса Ізабелла, принц Вінсент та принцеса Жозефіна.
51-річна принцеса Мері, яка народилася в Австралії, мала елегантний вигляд у блакитній сукні-пальті, яка захищала її від холодної данської осінньої погоди. Королева Маргрете обрала сміливіший фіолетовий тон.
Напередодні урочистостей королівська родина поділилася серією зворушливих дитячих фотографій принца Крістіана, які раніше не публікувалися. На світлинах зображено поїздку до Парижа, відвідування Австралії, катання на лижах, гра в теніс та «особливі моменти з дідусем» — покійним принцом Генріком.
Данський королівський будинок також опублікував офіційний портрет принца Крістіана, зроблений його матір'ю.
О 17:00 у замку Крістіансборг відбулася гала-вечеря. Після нього було проведено концерт.
Привітати майбутнього короля, який вважається одним із найзавидніших парубків Європи, до Копенгагену приїхали члени багатьох королівських сімей. Зокрема, на урочистостях були присутні хрещений батько Крістіана, наслідний принц Норвегії Гокон та його 19-річна дочка принцеса Інгрід Олександра.
Прибула й хрещена мати Крістіана, кронпринцеса Швеції Вікторія. Її супроводжували чоловік принц Даніель та їхня 11-річна дочка принцеса Естель.
До гостей приєдналися королева Нідерландів Максима зі своїм чоловіком королем Віллемом Олександром та дві їхні старші дочки принцеса Катаріна-Амалія, 19 років, і принцеса Олексія, 18 років, 17-річна принцеса Іспанії Леонор та 21-річна принцеса Бельгії.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що королівська родина не привітала принца Гаррі з днем народження.
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