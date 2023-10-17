Данія пишно відсвяткувала 18-річчя принца Крістіана

Принц Данії Крістіан відсвяткував своє 18-річчя. Гуляло, без перебільшення, все королівство. Основні події відбувалися, звісно, у Копенгагені, де днями відбулося засідання Парламентської асамблеї НАТО.

РЕКЛАМА

Винуватець урочистостей порадував натовп уже вранці, з'явившись перед підданими на балконі королівського замку Амалієнборг. Крістіан мав елегантний вигляд у сірому костюмі в клітинку та темно-синій краватці.

До нього приєдналися його батько, наслідний принц Фредерік, бабуся королева Маргрете II, мати принцеса Мері та брати та сестри: принцеса Ізабелла, принц Вінсент та принцеса Жозефіна.

Члени королівської родини Данії вітають підданих

РЕКЛАМА

51-річна принцеса Мері, яка народилася в Австралії, мала елегантний вигляд у блакитній сукні-пальті, яка захищала її від холодної данської осінньої погоди. Королева Маргрете обрала сміливіший фіолетовий тон.

Напередодні урочистостей королівська родина поділилася серією зворушливих дитячих фотографій принца Крістіана, які раніше не публікувалися. На світлинах зображено поїздку до Парижа, відвідування Австралії, катання на лижах, гра в теніс та «особливі моменти з дідусем» — покійним принцом Генріком.

РЕКЛАМА

Данський королівський будинок також опублікував офіційний портрет принца Крістіана, зроблений його матір'ю.

О 17:00 у замку Крістіансборг відбулася гала-вечеря. Після нього було проведено концерт.

РЕКЛАМА

Принц Крістіан дякує гостям під час гала-вечері

Привітати майбутнього короля, який вважається одним із найзавидніших парубків Європи, до Копенгагену приїхали члени багатьох королівських сімей. Зокрема, на урочистостях були присутні хрещений батько Крістіана, наслідний принц Норвегії Гокон та його 19-річна дочка принцеса Інгрід Олександра.

Королівські гості з Норвегії - кронпринц Гокон з дружиною та дочкою

Прибула й хрещена мати Крістіана, кронпринцеса Швеції Вікторія. Її супроводжували чоловік принц Даніель та їхня 11-річна дочка принцеса Естель.

Королівські гості зі Швеції - кронпрницеса Вікторія з чоловіком та дочкою

До гостей приєдналися королева Нідерландів Максима зі своїм чоловіком королем Віллемом Олександром та дві їхні старші дочки принцеса Катаріна-Амалія, 19 років, і принцеса Олексія, 18 років, 17-річна принцеса Іспанії Леонор та 21-річна принцеса Бельгії.

Крістіан в оточенні потенційних наречених – 11-річна шведська принцеса Естель, 19-річна норвезька принцеса Інгрід Олександра, 19-річна голландська принцеса Катаріна-Амалія та 21-річна бельгійська принцеса Єлизавета

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що королівська родина не привітала принца Гаррі з днем народження.

292

Читайте нас у Facebook та Instagram