В Україні зросла мінімальна зарплата: що буде з пенсіями

Законом про державний бюджет передбачено зростання мінімальної заробітної плати — з 6700 до 7100 гривень.

Як відомо, зростання мінімалки є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли 65 років і старші та мають страховий стаж: чоловіки не менше 35 років, жінки — не менше 30 років. З 1 січня мінімальний розмір пенсії за віком таких пенсіонерів становитиме 2 840 гривень (7100×40%).

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Працюючим пенсіонерам, у тому числі й таким, які забезпечують себе роботою самостійно та зареєстрованим як ФОП, мінімальні розміри пенсій за віком на рівні 40% мінімальної заробітної плати будуть встановлені після звільнення з роботи.

Також від мінімальної зарплати залежать посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Після підвищення мінімалки пропорційно зростають і зарплати бюджетників. Оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки повинен становити 44,5% від мінімальної зарплати.

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Посадові оклади з 1 грудня 2021 року (і досі) розраховувалися виходячи з посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду у розмірі 2 893 гривні.

Уряд поки не схвалював підвищення зарплат бюджетників, але планується, що з 1 січня 2024 року посадові оклади працівника 1-го тарифного розряду ЄТС зростуть до 3 195 гривень, а з 1 квітня 2024 року — 3 600 гривень.

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Підвищення мінімалки також вплине на розмір Єдиного соціального внеску (22%), який розраховується від мінімальної зарплати. Якщо при мінімальній зарплаті в 6700 гривень він становив 1474 гривень, то з 1 січня зросте до 1562 гривень.

Здебільшого це стосується ФОПів, а також підприємств, де працівникам платять мінімальну зарплату (часто для «оптимізації» оподаткування).

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При цьому ФОП звільняються від сплати ЄСВ з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців. Однак це право не позбавляє їхнього права добровільно платити ЄСВ з метою отримання страхового стажу.

Крім того, максимальна база нарахування ЄСВ становить 15 мінімальних зарплат. Якщо до 1 січня це було 100 500 гривень, то зараз становитиме 106 500 гривень.

Разом з тим, ФОПам, які працюють у сфері роздрібної торгівлі у містах з населенням від 5 до 25 тисяч осіб, з 1 січня цього року необхідно використовувати касові апарати.

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