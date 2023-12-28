В Україні з січня підвищать пенсії, але не для всіх: хто і скільки отримає

Закон про державний бюджет України на 2024 рік передбачає підвищення розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Це вплине на розмір пенсій деяких категорій українців, нагадали у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Зокрема, згідно з законом, з 1 січня мінімальна зарплата зросте з 6700 гривень до 7100 гривень.

Збільшення буде підставою для перерахунку пенсій непрацюючим пенсіонерам віком 65+, які мають повний страховий стаж (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно). Мінімальний розмір пенсій таких пенсіонерів з 1 січня 2024 року не може бути меншим за 40% мінімальної зарплати — 2 840 гривень.

Крім того, з 1 січня збільшиться розмір щомісячної грошової виплати людям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, йдеться в роз'ясненні.

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Мінімальна пенсія зросте лише з 1 березня. Законом про держбюджет встановлено, що розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшується до 2361 гривень, а прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць — до 2 920 гривень.

З урахуванням зазначеного, з 1 січня 2024 року зросте розмір надбавки до пенсії почесним донорам України, який обчислюється як 10% розміру прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць, розповіли у ПФУ.

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Водночас пунктом прикінцевих положень закону «Про державний бюджет України на 2024 рік» встановлено, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом зі щорічною індексацією пенсій, повідомили у ПФУ.

У Пенсійному фонді також назвали причини, через які майбутнім пенсіонерам не зарахують страховий стаж.

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