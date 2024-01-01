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Події

«Винним» виявився повербанк: в багатоповерхівці під Києвом сталася пожежа

14:04 1 січня 2024
Рятувальники ДСНС

Окрім пожеж, що їх спричиняють російські ворожі обстріли українських міст і сіл, почасти загоряння провокують і самі наші співгромадяни. Так, напередодні нового року рятувальникам довелося виїздити на побутову пожежу у Вишгороді під Києвом.

Там загоряння виникло у квартирі на 17-му поверсі 20-ти поверхового житлового будинку по вулиці Кургузова, повідомили у ДСНС Київської області.

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На щастя, все обійшлося задимленням, тож господиню квартири співробітники ДСНС вивели на свіже повітря і передали лікарям швидкої медичної допомоги.

Проте рятувальну операцію було ускладено через те, що під"їзди до будинку були повністю заблоковані припаркованими автомобілями мешканців, тож рятувальникам довелось витрачати дорогоцінні хвилини, аби звільняти проїзд.

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Причиною ж загоряння, за попередньою інформацією, став павербанк, який стояв на зарядці в одній із кімнат постраждалої квартири.

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Відзначимо, що за кілька днів до цього інциденту у Києві чоловік загинув, вистрибнувши із вікна 14-го поверху житлового будинку — так він намагався врятуючись від пожежі у квартирі.

Фото ДСНС Київщини

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