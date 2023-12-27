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Киянин вистрибнув із вікна 14-го поверху житлового будинку, рятуючись від пожежі у квартирі (фото, відео)

9:52 27 грудня 2023
Пожежа у багатоповехрівці

Напередодні увечорі в Києві загинула людина — чоловік, рятуючись від пожежі, вистрибнув з вікна багатоповерхівки. Схожий випадок трапився у столиці цієї осені, коли за подібних обставин загинула жінка.

Як повідомляють у столичному главку ДСНС, надзвичайна подія сталася у Шевченківському районі. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у багатоповерхівці на вулиці Татарській близько десятої години вечора.

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Горіла квартира на 14-му поверсі, пожежу на площі 20 квадратних метри невдовзі ліквідували, але ще до приїзду рятувальників з з палаючої квартири вистрибнув чоловік.

Фото ДСНС

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Фото ДСНС

Обставини трагічного випадку та причину пожежі встановлюють правоохоронці.

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Тим часом Telegram-канал «Киев Сейчас», посилаючись на джерела, стверджує, що чоловік спілкувався з мамою телефоном і в момент розмови підпалив квартиру. Коли приміщення почало горіти, він вистрибнув. За словами сусідів, у нього були проблеми з алкоголем.

Нагадаємо, що у Львові днями трапилася трагедія: загинули троє людей, також троє постраждали, серед них двоє дітей. Це сталося через вибух газу в приватному домоволодінні.

Фото ДСНС

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