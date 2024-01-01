Середина зими буде непростою: якої погоди чекати у січні

Третина зими позаду, перший її місяць справді виявився зимним: були і морози, і снігопади, і хуртовини, і відлиги. Та час іде, сонце піднімається все вище над обрієм, світловий день після 22 грудня, дня зимового сонцестояння, вже збільшився у середньому на 5 хвилин.

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Якою буде погода у січні, першому місяці нового року і другому місяці зими, з'ясував ТСН.ua.

Так, фахівці Укргідрометцентру впевнені, що екстремальні морози залишились у минулому. Про це розповів заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

Зокрема, середньомісячна температура у січні буде на 1,5−2 градуси вище кліматичної норми. У цифрах — від 0 до 4 градусів морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях — від 0 до 2 тепла. Це на 3−5 градусів холодніше, ніж було у грудні.

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«Січень — середина зими, один з двох найхолодніших місяців року, з ним у цьому конкурує тільки лютий, — зазначив Анатолій Прокопенко. — Грудень виявився теплим, у січні середня температура буде нижчою. Перша половина місяця очікується досить теплою, з плюсовими температурами вдень. Втім, січень — це не тільки сніг і мороз, а й сильний вітер, хуртовини, відлиги, під час них — нічна ожеледь, густий туман. Всього цього буде досить у найближчі три декади».

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у січні становить 41,9 градусів морозу (Черкаська та Луганська області). У більшості областей України бувало не більше 27 градусів морозу, в окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської, Сумської областей та в Карпатах — 39 градусів морозу, на узбережжі Криму — мінус 22 градуси.

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Абсолютний максимум температури -18 градусів тепла, в Криму +21 градус.

Анатолій Прокопенко уточнив: екстремальні мінусові температури, які тривали по 10−12 днів, фіксувалися близько 15 років тому, тобто через поступову зміну клімату періоди довгих значних похолодань залишилися у минулому. Та це не означає, що у січні зовсім не буде морозів, їх ненадовго можуть принести холодні повітряні маси з півночі, хоча ймовірність такого невелика.

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Опадів у січні в середньому по України випаде трохи менше, ніж у грудні — лише 32−43 мм, що в межах норми. Однак у східних, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та в горах Криму снігу навалить до 78 мм, в Карпатах місцями до 100 мм, або дещо більше за норму.

У перерахунку на «чистий» сніг це від 30 до 40 см у середньому по країні, 75 см — на сході, частині західних областей та в Криму і до одного метра в Карпатах. Тобто лижникам цієї зими буде де покататися, сніг не розтане, бо середня по січню температура очікується мінусовою.

Тому, на думку фахівців, січень очікується без сильних тривалих морозів, але з великою кількістю днів з опадами.

Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко попередила українців, що після аномально теплих новорічних днів вже з 2−3 січня в Україну поступово почне заходити арктичне повітря, тож в нічні години у північних, східних областях України та на Полтавщині можливе похолодання до −10…−15 градусів.



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