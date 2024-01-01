Перший день нового року сприяє активним діям щодо поліпшення свого фінансового стану, вважають астрологи.



Це не обов'язково означає стрімко займатись пошуком нової роботи, здатної приносити більший дохід. Головне — вдало реагувати на отриману сьогодні інформацію та можливості, впевнені фахівці.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Сьогодні вранці постарайтеся не дратуватися через дрібниці, тримайте емоції під контролем. Зірки впевнені, що в середині дня ваш настрій покращиться, і ви прийматимете правильні рішення. Увечері можна пройтися магазинами або сходити в гості до друзів. Романтична зустріч пройде вдало.

Телець

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Перша половина дня 1 січня у Тельців буде метушливою, складно знайти спокій або навести лад. Ви можете отримати несподівані новини. Після обіду настрій покращиться, можна зустрітися зі старими друзями, провести час у теплій компанії. Можливі приємні подарунки.

Близнюки

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Не плануйте на сьогодні жодних справ. Присвятіть день розслабленому відпочинку, приємному легкому спілкуванню. Навіть якщо ви хотіли зайнятися якоюсь невідкладною роботою, зірки радять перенести це на інший час. Готуйтеся до несподіваного приходу гостей, радісних сюрпризів.

Рак

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Скористайтеся можливістю провести спокійний і розслаблений день, зайнятися своїми особистими справами. Гарною ідеєю буде зробити масаж, косметологічні процедури. Можна планувати на 1 січня похід із друзями в парк, на розважальний захід. Прогулянка вам сподобається.

Лев

День підходить для цікавих занять, ігор, вікторин. Можна присвятити більше часу своєму хобі, вирішувати побутові питання незвичайними способами. Ваші рідні із задоволенням до вас приєднаються, і ви разом добре проведете час. У Левів сьогодні можливі цікаві знайомства.

Діва

Відкладіть домашні турботи і сходіть куди-небудь у незвичайне місце, повеселіться. Зірки рекомендують Дівам не сидіти вдома 1 січня, а отримати нові позитивні емоції, підняти собі настрій. Короткі поїздки будуть вдалими. Близькі допоможуть і дадуть слушну пораду, якщо ви її потребуєте.

Терези

Вдалий і сприятливий день для Терезів. Ви зосереджені на тому, що приносить вам приємні емоції, швидко орієнтуєтеся в будь-яких ситуаціях. З друзями і близькими сьогодні у вас повне взаєморозуміння, спілкування проходить легко і приємно. Можливо, вам доведеться згадати якісь старі навички.

Скорпіон

Вдалий день, коли будь-яке заняття або робота дається вам легко і швидко. Якщо раніше ви відкладали вирішення якогось складного питання, то сьогодні гарний час, щоб до нього повернутися. Є ймовірність примирення з людиною, з якою ви давно не бачилися, виправлення старих помилок.

Стрілець

У вас високий рівень енергії, рішучий і діловий настрій. Можна зайнятися якимись домашніми справами, зустрітися з друзями або колегами. Зірки кажуть, що 1 січня є шанс отримати старий борг або якийсь несподіваний фінансовий дохід. Можливий початок романтичних стосунків.

Козоріг

Вранці у вас можуть трапитися дрібні неприємності, непорозуміння. Тому Козорогам краще залишатися в ліжку до обіду. У другій половині дня у вас з'являться цікаві ідеї, які можна почати реалізовувати. Вечір присвятіть своєму улюбленому хобі або приємним заняттям, сходіть у гості.

Водолій

Не виключено, що ранок 1 січня буде для Водоліїв напруженим і сумбурним. Ситуація покращиться до вечора, коли ви зрозумієте, як потрібно діяти і що робити. Тоді великий шанс отримання хороших новин. Можна сходити на вечірку або в дружню компанію.

Риби

День радісний і приємний. Риби зустрінуться зі старими друзями, яких давно не бачили. Спілкування принесе вам позитивні емоції, підніме настрій. Добре домовлятися про якісь поїздки або спільні плани. Активні прогулянки або час, проведений на природі, піде вам на користь.

Щодо погоди: перший день нового року здивує жителів деяких областей дощами: у західних, північних та Вінницькій областях помірний дощ, на Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг. На решті території без опадів, прогнозують в Укргідрометцентрі.

Але вже з 2−3-го січня в Україну поступово почне заходити арктичне повітря, додає синоптикиня Наталка Діденко.

Похолодання найбільше торкнеться північних областей, Полтавщини, східної частини, у нічні години протягом 3−6 січня можливо до −10…−15 градусів.

Втім, улюбленець багатьох українок DZIDZIO вважає, що без снігу та морозів справжньої зимової казки не буває.

А найкраща співачка 2023 року, яку назвали напередодні свят, радить всім українцям впевнено йти своєю дорогою.

До того ж для представників сузір'я, під яким народилася DOROFEEVA, новий рік буде фінансово-стабільним, тому варто готуватися до змін на краще.

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