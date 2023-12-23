«Різдвяне» похолодання та лавинна загроза у Карпатах: синоптики розповіли про погоду на вихідні 23−24 грудня

Нинішніми вихідними, як й протягом всього тижня, в країні утримається волога погода, очікується невелике похолодання, яке не торкнеться сходу та півдня.

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«У суботу, 23 грудня, та на Святвечір і Різдво в Україні переважатиме волога погода — або з опадами, або просто хмарно», — прогнозує синоптикиня Наталія Діденко.

Вітер буде західних напрямків, рвучкий, часом до сильного. Температура повітря — невеликі «мінуси» чи близько нуля і вночі, і вдень.

Фото Укргідрометцентру

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Фото Укргідрометцентру

А ось вдень 25 грудня, на Різдво, потеплішає до +3+9 градусів!

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Фото Укргідрометцентру

«У Києві найближчими днями часом невеликий мокрий сніг з переходом 25 грудня у дощ. Температура повітря знизиться, на Різдво у денні години підвищиться. Наступний тиждень, аж до Нового року, буде в Україні теплим, весняним, та без істотних опадів», — стверджує Наталія Діденко.

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В Укргідрометцентрі додають, що 23 грудня на сході та південному сході країни дощ та мокрий сніг, температура вночі да вдень 1−6° тепла; на решті території місцями невеликий мокрий сніг, вночі в Карпатах помірний сніг, температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

«У наступні дві доби в більшості областей сніг, вдень 25 грудня з переходом в дощ; температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень 24 грудня близько 0°, 25 грудня в Україні, крім сходу та північного сходу, 4−10° тепла. На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7−12 м/с, 23 грудня у західних областях, вночі 24 грудня місцями на півдні країни пориви 15−20 м/с», — йдеться у повідомленні.

Туристів застерігають від виходу в гори цими вихідними. Адже до неділі, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Йдеться про високогiр'я Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Фото Укргідрометцентру

«Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я», — попереджають метеорологи.

Раніше синоптики прогнозували, що грудень буде досить теплим, а найнижчі температури у нас спостерігатимуться у другій половині січня, лютому.

Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у соцмережах



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