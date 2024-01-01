Податок на переказ з картки на картку: в Мінфіні роз’яснили ситуацію

Ухвалення урядом Національної стратегії доходів до 2030 року, в якій визнана необхідність кардинальної фіскальної реформи, стало причиною появи у Мережі повідомлень про те, що будь-які надходження на картку фізичної особи нібито будуть оподатковуватися за ставкою 18%.

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В зв'язку з цим Міністерство фінансів виступило з роз'ясненнями.

У коментарі чиновники пишуть, що некоректні висновки з цього питання могли бути зроблені на основі інформації з розділу 4.3.1 «Реформа спрощеної системи оподаткування»:

«Всі доходи фізичних осіб отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом України».

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Насправді, у міністерстві стверджують, що:

в тексті відсутні слова про «будь-які надходження на картку фізособи»;

фраза про вимоги щодо «оподаткування доходів, отриманих поза межами підприємницької діяльності» відображає загальні принципи оподаткування, які вже і так існують в діючому податковому законодавстві (в розділі IV чинної редакції Податкового кодексу України).

У міністерстві також розповіли, що будь-яка реформа податкової політики вимагає напрацювання детальних змін до податкового законодавства. Жодна фундаментальна реформа (особливо така складна, як зміна правил оподаткування доходів фізичних осіб) просто неможлива без обговорень з громадськістю, бізнесом, відповідними органами влади.

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«Більше того, як зазначено в Нацстратегії подібні зміни можуть бути запроваджені не раніше року, наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо забезпечення конфіденційності та захисту даних в системах ДПС (в тому числі інформації, одержаної від платників податків та податкових агентів)», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що через збільшення з 1 січня мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму в Україні зросли податки для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

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