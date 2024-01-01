Не перевищуйте ліміти: як саме зросли податки для ФОПів

Через збільшення з 1 січня мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму в Україні зросли податки для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Про це йдеться у статті ЕП.

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Адже до «мінімалки», зокрема, прив’язані граничні розміри доходу для ФОПів.

З 1 січня 2024 року ліміти для ФОПів будуть такими:

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річний дохід для платників першої групи (167 мінімальних зарплат) — 1,185 млн грн;

для другої групи (834 мінімальні зарплати) — 5,921 млн грн;

для третьої групи (1 167 мінімальних зарплат) — 8,285 млн грн.

У разі перевищення цих лімітів ФОП автоматично переводиться на іншу групу або на загальну систему оподаткування.

ФОПи першої групи сплачують єдиний податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних (з 1 січня — 302,3 грн), другої групи — 20% від мінімальної зарплати (1 562 грн).

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Фактичні ставки податку можуть бути меншими, їх розмір встановлює місцева влада.

Водночас для ФОПів третьої групи ставки не змінюватимуться: 5% - для неплатників ПДВ, 3% - для платників ПДВ.

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ФОПи також сплачують ЄСВ в розмірі 22% від мінімальної зарплати. З 2024 року розмір ЄСВ для відрахувань підприємцями зростає до 1 562 грн із січня та 1 760 грн — з квітня.

Також нагадаємо, що з 1 січня в Україні роздрібні торговці зобов'язані використовувати касові апарати. Відтепер POS-термінали будуть обов’язковими для торговців, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тисяч осіб.

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