Не перевищуйте ліміти: як саме зросли податки для ФОПів
Через збільшення з 1 січня мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму в Україні зросли податки для фізичних осіб-підприємців (ФОП).
Про це йдеться у статті ЕП.
Адже до «мінімалки», зокрема, прив’язані граничні розміри доходу для ФОПів.
З 1 січня 2024 року ліміти для ФОПів будуть такими:
- річний дохід для платників першої групи (167 мінімальних зарплат) — 1,185 млн грн;
- для другої групи (834 мінімальні зарплати) — 5,921 млн грн;
- для третьої групи (1 167 мінімальних зарплат) — 8,285 млн грн.
У разі перевищення цих лімітів ФОП автоматично переводиться на іншу групу або на загальну систему оподаткування.
ФОПи першої групи сплачують єдиний податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних (з 1 січня — 302,3 грн), другої групи — 20% від мінімальної зарплати (1 562 грн).
Фактичні ставки податку можуть бути меншими, їх розмір встановлює місцева влада.
Водночас для ФОПів третьої групи ставки не змінюватимуться: 5% - для неплатників ПДВ, 3% - для платників ПДВ.
ФОПи також сплачують ЄСВ в розмірі 22% від мінімальної зарплати. З 2024 року розмір ЄСВ для відрахувань підприємцями зростає до 1 562 грн із січня та 1 760 грн — з квітня.
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