ФОП можна буде не реєструвати: які зміни готують в Україні

Набуття чинності норм постанови Кабміну про необхідність встановлення POS-терміналів — не єдина зміна, яка чекає цього року українців.

Уряд ухвалив Національну стратегію доходів до 2030-го, в якій визнав необхідність кардинальної фіскальної реформи. Документ вимагав розробити МВФ, його також очікували в ЄС, пише Oboz.UA.

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Згідно зі стратегією, українська податкова система має величезну кількість проблем: неузгоджені ставки, роздуті пільги, відсутність ефективного контролю, корупційний тиск, неможливість відслідковувати реальні доходи тощо.

Для її покращення готуються наступні зміни:

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реєструвати ФОП буде не потрібно. Цей статус надаватимуть автоматично після відкриття в банку рахунку із статусом «для ведення підприємницької діяльності». А після закриття рахунку буде припинено і статус ФОП;

ставки єдиного податку для юросіб третьої групи (зараз 5%) будуть поступово збільшувати до 18%. Процес збільшення триватиме три роки, а після трьох років юридичним особам взагалі заборонять користуватись єдиним податком;

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II та III групи ФОП об'єднають в одну. І вони будуть платити податки в розмірі від 3% до 17%. Ставка залежатиме від сфери діяльності (менше будуть платити торговці, більше — ті, що надають послуги). Підняття ставок також буде відбуватись поступово: впродовж трьох років;

зменшать кількість сфер діяльності, які можуть перебувати на першій групі. Для об'єднаної другої групи буде обов'язковим використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО);

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для виробників сільськогосподарської продукції (юридичних осіб) ставки єдиного податку протягом трьох років будуть переглянуті в бік збільшення до 18%.

Податки змінять і для фізосіб

Податок на доходи фізосіб (ПДФО) в Україні становить 18% для всіх. Тобто ставка однакова і для тих, хто дійсно працює на мінімалці, і для українців, які заробляють сотні тисяч на місяць. Проблема полягає у відсутності дієвого контролю. Наприклад, у податкової немає інформації щодо того, які насправді суми проходять через рахунки українців. Це спонукає використовувати різні схеми і занижувати реальні доходи.

Зараз податки зі своїх доходів платять 7,4 млн осіб. З них 1,4 млн мають дохід менше мінімалки. Від 6,7 тис. до 20,1 тис. грн заробляє 3,9 млн українців. 1,8 млн — від 20,1 тис. до 100,5 тис. грн. І тільки 88,5 тис. платників офіційно отримують понад 100,5 тис. грн. Крім того, що деякі роботодавці офіційно встановлюють зарплату нижче за фактичну, вони також спонукають своїх співробітників відкривати ФОПи та підписувати договір про надання послуг, а не оформлятись відповідно до трудового договору. Це дозволяє платити 5%-податок, а не 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

Серед майбутніх змін:

введуть прогресивну шкалу (частина доходу може оподатковуватись зі значно вищою ставкою);

переглянуть пільги з ПДФО;

переглянуть систему повернення податків. Їх будуть повертати, якщо витрачати кошти на розвиток особистого трудового потенціалу, навчання дітей, створення або розширення власного бізнесу, самостійне поліпшення житлових та побутових умов, лікування та інше.

Головне: податкова отримає доступ до банківської інформації українців.

«Контролюючим органам буде надано можливість посилити контроль за доходами та витратами фізичних осіб шляхом надання контролюючим органам доступу до банківської інформації про рух коштів на рахунках платників податків», — йдеться в повідомленні.

Це лише невелика кількість змін, які помітять усі українців. Крім того, необхідно реформувати ПДВ, акцизи, податки на прибуток.

Нагадаємо, що підвищення мінімальнгої зарплати з 1 січня 2024 року вплине і на розмір Єдиного соціального внеску (22%), який розраховується від мінімальної зарплати. Якщо при мінімальній зарплаті в 6700 гривень він становив 1474 гривень, то з 1 січня зросте до 1562 гривень.

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