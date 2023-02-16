Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю газеті De Telegraaf. Йдеться про суттєвий внесок.

Уряд майже ніколи не робить заяв про розмір допомоги українській армії. Під час пресконференції в штаб-квартирі НАТО німецький міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що нідерландський внесок складається з 20 000 патронів. 14 та 15 лютого міністри НАТО з так званої танкової коаліції обговорювали допомогу Україні. Нідерланди більше не мають власних танків через скорочення бюджету, але хочуть зробити свій внесок в інший спосіб.

«Це дуже важливо. Не має сенсу постачати лише танк. Ми повинні надати повний пакет. Окрім навчання українських солдатів, потрібні боєприпаси та запчастини. У танковій коаліції Нідерланди — єдина країна, яка не має танків, але ми запропонували допомогу в навчанні на додаток до боєприпасів і запчастин. Разом ми можемо забезпечити те, що потрібно Україні», — розповіла глава оборонного відомства Нідерландів.

Німеччина тим часом вже розпочала навчання. Поки що не зрозуміло, чи приєднаються до них голландські інструктори і коли саме. Минулого тижня виникла плутанина щодо 18 танків Leopard 2, які Нідерланди орендують у Німеччини. Раніше Гаага пропонувала викупити ці танки і передати їх Україні. Але Німеччина, як повідомляється, заблокувала цю пропозицію.

Німецький міністр Пісторіус оголосив 15 лютого, що Нідерланди не робили офіційного запиту і підкреслив, що танки в кінцевому підсумку належать Німеччині. Оллонгрен каже, що розбіжностей у поглядах немає. Не можна виключати, що орендовані танки все ж таки можуть згодом потрапити до України.

«Я нічого не виключаю, але на даний момент їх немає в планах», — сказала вона.

Нагадаємо, що ексрадник Трампа планує відправити в Україну 200 механіків для допомоги в ремонті важкої техніки та озброєнь.

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