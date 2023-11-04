Смертельна ДТП на Львівщині: 17-річний водій відправив на той світ товариша

В Україні почастішали випадки ДТП (часом і смертельних), причиною яких є недосвідченість водіїв. Саме вона коштувала життя мешканцю Дрогобича на Львівщині.

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Як повідомили у ДСНС, близько опівдня 4 листопада до оперативного чергового 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України надійшло повідомлення про інцидент по вул. Трускавецькій.

На місце події виїхало чергове аварійно-рятувальне відділення. Прибувши на місце події, надзвичайники з'ясували, що водій автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням, допустив виїзд за межі проїжджої частини дороги, внаслідок чого зіткнувся з деревом.

Авто в'їхало в дерево на узбіччі

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За допомогою гідравлічних інструментів деблоковано водія 2006 року народження та передано працівникам екстреної медичної допомоги.

Проте, на жаль, пасажир 2006 року народження загинув на місці аварії.

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Врятували життя пасажирові не вдалося

Нагадаємо також про трагедію на Житомирщині — там під час руху автомобіля трирічна дитина, граючись, самостійно відчинила задні дверцята і випала на проїзну частину, де на неї здійснив наїзд невстановлений транспортний засіб, що згодом втік з місця ДТП. Від отриманих травм маленький хлопчик загинув на місці події.

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Фото facebook.com/2SCSHR/

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