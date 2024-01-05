«Він хотів повернутися додому»: на Донеччині загинув боєць, який у перші дні пішов добровольцем на війну

5 січня у Рівному попрощались із добровольцем-захисником Олександром Потапчуком, який загинув у боротьбі за Україну. Йому навіки 42 роки. Про це повідомив міський голова Олександр Третяк.

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«Захисник навчався у 12 місцевій школі, а за тим здобув фах маляра-штукатура в ПТУ № 1, відслужив строкову службу в армії. Олександр працював на будівництві, разом із дружиною виховували двох донечок — 19 та 15 років».

Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, вже 25 лютого він пішов у військкомат. Був одним з перших добровольців. Говорив, що інакше просто не може.

«Сказав просто: „А хто піде, як не я? У нас двоє дітей, тож я повинен їх захищати“, — пригадує розмову з чоловіком у перші дні великої війни дружина воїна Тетяна. — Спершу Олександр разом із побратимами ніс службу на білоруському кордоні. А за тим їх направили у Торецьк Донецької області. Фактично вся служба на далі проходила саме на цьому напрямі. Саша був дуже хорошою, доброю людиною. Завжди веселий, любив пожартувати. Дуже любив дітей та мене, ніколи не відмовляв, якщо комусь потрібна була допомога. І хотів повернутися додому. Іще 19 грудня 2023 року ми з ним розмовляли по відеозв'язку. Він посміхався, мав гарний настрій. Їх от-от мали переводити з Донеччини. Це був останній вихід групи, йшли на три дні — і додому… 20 грудня він зник безвісти, а вже 21-го мені повідомили».

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Відомо, що боєць загинув 20 грудня 2023 року від осколків та вибухів в наслідок бойових дій на Донеччині… 2 січня 2024 року тіло військовослужбовця знайшли та евакуювали. Поховали його з військовими почестями на місцевому кладовищі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель відважного бійця «Берези».

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