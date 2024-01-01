Вдома на нього чекали троє дітей: на Харківщині обірвалось життя відважного бійця «Берези»

Вінниччина провела в останню путь ще одного героя. 31 грудня у Стрижавці поховали захисника Олександра Березовського. Йому назавжди 40 років. Захисник — уродженець Стрижавки, після строкової служби працював у Вінницькій виправній колонії № 86, йдеться у некролозі. Останнім часом працював на кар’єрі.

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Олександр з 2014-го більш як 1,5 року воював у зоні АТО. Був учасником бойових дій, нагороджений грамотами, медалями за службу. Одразу після повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року, пішов добровольцем до Збройних Сил України. Був сержантом, командиром першого стрілецького взводу третьої стрілецької роти військової частини А7338. Мав позивний «Береза». Воював в Ізюмі, Куп’янську, Чорнобилі. Останні 6 місяців був на Харківському напрямку. 29 грудня загинув біля населеного пункту Стариця Харківської області, отримавши під час виконання бойового завдання вогнепальні осколкові поранення, несумісні з життям.

«Енергійний та завзятий, сповнений надій та планів, із загостреним почуттям відповідальності та справедливості — таким Олександра Березовського назавжди запам’ятають рідні, близькі та друзі, — зазначається в некролозі. — Дружина, мама, сестра ніколи не чули, що на фронті йому складно, холодно чи немає що їсти. Просили повертатися додому, та Олександр повторював: «Війна ще не закінчилася. І я буду тут, щоб вороги не були там, де ростуть мої діти».

Побратими згадують бійця з глибокою вдячністю, адже він оберігав хлопців на полі бою. Був добрий і веселий, підбадьорював інших.

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«Дуже любив дітей. В останні дні життя розмовляв із донечкою Євою та пообіцяв їй особливий подарунок до Нового року. На жаль, не склалося…» — розповідає зі сльозами на очах дружина бійця Віталіна.

Напередодні новорічних свят діти зібрали 2 ящики солодощів і передали на передову.

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На Олександра вдома чекали дружина Віталіна, троє дітей — 19-річний Андрій, який зараз навчається у військовому училищі, 10-річний Данило і 6-річна Єва. Також мати, сестра та племінниця.

Раніше «ФАКТИ» розповідали щемливу історію про захисника з Прикарпаття Дмитра Досяка, який на війну пішов добровольцем і загинув, захищаючи Україну.

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