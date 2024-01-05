Представилася побратимом загиблого чоловіка: шахрайка виманила півмільйона гривень у дружини полеглого захисника

Як відомо, для різного роду шахраїв, що активізувалися під час війни, немає нічого святого — вони видурюють навіть кошти, що їх платять родинам загиблих бійців.

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Цього разу на афері викрили мешканку Кам'янського району Дніпропетровської області.

За даними слідства, підозрювана під чоловічим ім'ям (!) розпочала листування у месенджері з дружиною загиблого військовослужбовця ЗСУ, представившись побратимом чоловіка потерпілої і виманювала кошти начебто на реабілітацію після поранення та допомогу іншим військовим.

Загальна сума, якою заволоділа підозрювана, складає майже півмільйона гривень.

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Наразі їй за процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури повідомили про підозру у шахрайстві (частина 2, 4 статті 190 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що раніше у Харкові затримали афериста, який обіцяв дружині загиблого воїна «повернути чоловіка з полону» за винагороду у 10 тисяч доларів. Там зловмисник «зіграв» на тому, що військовослужбовець загинув у так званій сірій зоні і що його тіло ще не передали близьким.

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