Киян попередили про погіршення погоди до кінця доби та закликали утриматись від купання на Водохреще

У найближчі години, та до кінця доби на вулицях Києва очікується значне погіршення погодних умов.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

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«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 5 січня та 6 січня на дорогах Києва очікується ожеледиця. За прогнозом Укргідрометцентру, 6 січня хмарно, вночі без опадів, а вдень — сніг», — говориться у повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у разі ожеледиці дотримуватися наступних порад:

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знизити швидкість руху, дотримуватися дистанції та відмовитися від різких маневрувань;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;

вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі.

Пішоходам необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині — переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

Також столична влада закликала киян відмовитися від купання у водоймах та участі у масових заходах на Водохреще, 6 січня.

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«Закликаємо відмовитися від купання у водоймах на Водохреще та участі в масових заходах. Міська влада нагадує про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану», — наголосили у КМДА.

Водночас для уникнення небезпечних ситуацій у Києві буде організовано роботу рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях.

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Так, на Оболонському пляжі чергуватимуть рятувальники КАРС «Київська служба порятунку», в Гідропарку — представники КО «Муніципальна охорона».

Нагадаємо, церковні свята у 2024 будуть відзначатися вже повністю по новому календарю. Усі дати змістилися на 13 днів, але є таки свята, які будуть святкуватися незалежно від церковної реформи. Таким чином починаючи з цього року Водохреще в Україні святкуватимуть 6 січня замість 19-го.

Крім того, як попереджали синоптики, на Україну насуваються сильні морози. Так, з 7 січня в Україну прийде чергова хвиля похолодання внаслідок арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни. При цьому в деяких регіонах України стовпчики термометрів опустяться до -25 градусів. Негода буде супроводжуватись значним снігом, хуртовиною та ожеледицею.

Фото t. me/KyivCityOfficial/



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