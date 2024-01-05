Скорпіонам — цікаві знайомства, а Водоліям — безліч нових можливостей: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода в п’ятий день року

Перша п'ятниця року, 5 січня, обіцяє пройти вдало для багатьох знаків зодіаку, вважають астрологи.



Особливо це справедливо для тих, кому сьогодні вдасться знайти час для заняття спортом та виконання посильних фізичних вправ. На роботі краще уникати нововведень та діяти за старою схемою — тоді успіх буде гарантовано, радить Анжела Перл.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам 5 січня потрібно навести лад у житті, позбутися зайвого та встановити нові пріоритети. Сьогодні для вас складуться чудові умови для розширення кола спілкування та вирішення проблем.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Тельцям в цей день варто зберігати обережність вдома та на роботі, не ризикувати та уникати незапланованих покупок — це допоможе уникнути проблем. В той же час заплановані раніше важливі зустрічі дозволять вирішити багато питань.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки можуть розраховувати на підтримку Всесвіту, рухаючись впевнено та наполегливо до поставлених цілей. Важливо не проґавити несподівані пропозиції та провести час із друзями, щоб підняти настрій.

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків день хоч і потребує змін у планах, але обіцяє сприятливі перспективи. Важливо уникати конфліктів та суперечок, особливо з питань фінансів. В той же час самотні Раки можуть зустріти цікаву людину, яка відкриє для вас обох нові можливості та перспективи.

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Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам астрологиня радить 5 січня не марнувати час даремно, виявляти наполегливість і навіть використовувати хитрість, якщо це не шкодить оточуючим. Успіх буде досяжним, навіть незважаючи на можливу критику. Обдумані рішення та сильна енергетика допоможуть представникам вашого знаку втілити в життя задумане.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Діви зіштовхнуться з непередбаченими труднощами, але отримають приємні новини, які піднімають настрій. Матеріальні питання вирішуватимуться швидко, приносячи несподіваний прибуток. В той же час сьогодні рекомендується уникати конфліктів та звернути увагу на людей, які можуть спрямувати вас на правильний шлях.

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Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезам рекомендується 5 січня зайнятися давно запланованими справами, що дозволить подолати можливі труднощі. Настрій піднімуть фізична активність та спілкування з приємними для вас людьми. Самотні Терези можуть знайти свою половину, якщо зможуть розкрити свій потенціал і діяти, як підказує доля.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні на Скорпіонів чекають нові знайомства та можливі романтичні хвилювання. Також день дає шанс на додаткові фінансові надходження. До того ж оптимістичний настрій допомагає вам долати проблеми та досягати успіху.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям 5 січня варто покладатися на інтуїцію і слідувати своїм бажанням. Крім того, сьогодні потрібно бездоганно виконувати всі попередні домовленості, уникати конфліктів і не зважати на дрібниці. У відносинах можуть виникнути труднощі, однак у роботі настане період, коли ви зможете виявити свій потенціал.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

На Козорогів чекає день, сповнений спілкуванням з «важкими» на характер людьми та вирішенням можливих конфліктів. Водночас ви будете наповнені енергією, яка допоможе впоратися з завданнями та проєктами, що раніше здавалися нездійсненними.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Для Водоліїв 5 січня стане днем, який сприятиме творчій роботі та вирішенню проблем. Впевненість в собі та підтримка оточуючих будуть супроводжувати сьогодні всі ваші кроки. Сьогодні вам важливо розслабитися та не боятися труднощів. Успіх на вашому боці, перед Водоліями відкриваються безліч нових можливостей.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для Риб 5 січня стане приємним днем з підтримкою однодумців, новими знайомствами та важливими новинами у другій половині дня. Всі поїздки сьогодні будуть позитивними та принесуть очікувані результати.

Водночас погода в Україні в найближчі години піднесе українцям «сюрприз», пише синоптикиня Наталка Діденко.

Північна частина країни потрапить в арктичне морозне повітря — на Сумщині, Чернігівщині ймовірно до −18…−22 градусів.

А центральні області, більшість сходу, південь та Прикарпаття зазнають впливу циклону з півдня — сильні опади, рвучкий вітер, снігопади, ожеледь, налипання мокрого снігу!

На Київщині 5 січня буде хмарно, невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура по області вночі та вдень 0…5° тепла. У Києві вночі та вдень 2…4° тепла, прогнозують в Укргідрометцентрі.

«Підготуйте голови, лопати в машину, теплі шапки і куртки, зручне неслизьке вологостійке взуття, не плануйте другорядні поїздки», — радить Наталка Діденко жителям північних регіонів, в тому числі і столичного.

А ще краще сьогодні при можливості залишатися вдома та послухати красивих українських пісень. Приміром, про святкування Різдва під Бахмутом.

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