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Різко висловився про путіна: зірка фльму «Крик» відвідав український криголам в Антарктиці

17:20 5 січня 2024
Актор на борту криголама

Один з відомих у кіносвіті акторів, амбасадор ініціативи UNITED24 Лієв Шрайбер несподівано відвідав українській криголам «Ноосфера» в Антарктиці.

Про це розповіли у Національному антарктичному центрі України.

Там зазначили, що зустріч була випадковою — зірковий актор саме перебуває в круїзі Антарктикою і в районі острова Кінг Джордж побачив українське судно «Ноосфера». Криголам нині прямує з полярної станції «Академік Вернадський» до Чилі.

Тож актор зв'язався з науковцями та запитав, чи можна відвідати криголам і поспілкуватися з його командою. Звичайно, капітан «Ноосфери» Олександр Гришко погодився.

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Головною темою короткого спілкування стала повномасштабна війна в Україні, навіть під час якої українці знаходять в собі сили розвивати науку і проводити антарктичні дослідження.

На згадку про свій візит актор залишив запис українською мовою, наприкінці якого зазначив коротко «Путін — придурок!!!».

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Нагадаємо, що у 2021 році наша країна придбала у Британії легендарний криголам, який доставляв на Південний полюс першу українську антарктичну експедицію, перейменувавши його у «Ноосферу» (раніше судно мало назву James Clark Ross).

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Фото facebook.com/AntarcticCenter/

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