Imagine Dragons у новому кліпі розповіли щемливу історію українського підлітка, який втратив дім через війну

Знамениті американські рокери Imagine Dragons, які підтримують Україну від початку російського вторгнення, випустили новий кліп Crushed, знятий у Києві.

У відео вони розповіли щемливу історію про 14-річного Сашка, який втратив свій дім через війну. Його село у Миколаївській області перебувало в тимчасовій окупації. Рашисти зруйнували все на своєму шляху, позбавивши багатьох людей домівок, змусивши тікати з рідної землі або жити в нестерпних умовах.

«Історія Сашка розриває серце, як і тисячі подібних історій людей, що відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні сім'я Сашка живе без електропостачання та не може користуватися жодними іншими комунальними послугами. Ми сподіваємося, що люди скористаються можливістю зробити внесок через UNITED24 та поділяться інформацією задля відбудови України», — розповів соліст гурту Ден Рейнольдс.

Кліп знімали в Києві. Режисер Тай Арнольд також долучився до збору гуманітарної допомоги для українців. Він приїздив до України, майже всю зиму провів тут, відвідав кілька міст і селищ. І на власні очі бачив, що принесли в Україну загарбники.

«Я постійно спілкувався з учасниками гурту на тему побаченого, і вони швидко запропонували зняти відеокліп, який би відображав емоції простих українців, що страждають від війни. Під час подорожей я зустрів Сашка, який пережив місяці обстрілів. Нещодавно він повернувся до рідного села і побачив, що воно повністю зруйноване. Це відео частково показує те, що пережив Сашко і що продовжують переживати тисячі інших українців щодня», — розповів Тай Арнольд.

Нагадаємо, Imagine Dragons на своїх концертах привертають увагу до війни в Україні, збирають кошти.

Багато світових зірок також говорять на світ про агресію та надають допомогу. Зокрема, Лієв Шрайбер, який неодноразово приїздив до Києва, Джессіка Честейн та багато інших.

Фото: instagram.com/imaginedragons

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