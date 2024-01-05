Настає ваш зірковий час: які знаки Зодіаку обов’язково розбагатіють до кінця січня

Останній місяць 2023 року був несприятливим для сфери грошей та роботи. Січень же обіцяє бути багатим на позитивні події, і розпочнуться вони для декого вже з першої п'ятниці місяця, впевнені астрологи.

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Проте з точністю це можна говорити поки що лише про людей, які народилися під світом зірок чотирьох сузір'в, стверджує інформаційний ресурс Meta.

Овен

В перший місяць року Овни зможуть зайняти бажану посаду, отримати прибуток у власній справі або премію за виконану роботу. Завзятість, віра у свої сили та активність допоможуть вогненним представникам Знаку не проґавити вигідні пропозиції. При цьому астрологи рекомендують Овнам не поспішати, щоб у потрібний момент опинитися в потрібному місці і рішуче взяти те, що належить вам по праву.

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Діва

Січень буде чудовим часом для укладання прибуткових угод. Також Діви за бажання та наявності мети зможуть влаштуватися на гарну нову роботу, продати товар на вигідних умовах або розширити свій бізнес за рахунок спонсорів, успішної рекламної кампанії. Працьовитість, вміння йти на компроміси і прислухатися до шостого почуття допоможуть не помилитися і не втратити фінансового успіху. В той же час астрологи рекомендують Дівам грамотно розпоряджатися отриманим прибутком.

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Водолій

Фінансовий успіх Водоліїв у першому місяці 2024 року залежатиме не лише від їхніх професійних навичок, а й від уміння вести переговори. Водоліям не важко буде схилити на свій бік найобережніших і недовірливих людей. Працьовитість та старання народжених під керуванням цього Повітряного Знаку обов'язково будуть помічені. Отримання прибутку за копітку роботу буде закономірним результатом будь-якої діяльності.

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Риби

Рибам посміхнеться успіх, завдяки якому вдасться поповнити грошові запаси, що виснажилися до кінця 2023 року через наближення свят. У січні 2024 року успіх буде на боці тих, хто не поспішає і ретельно зважує всі свої фінансові рішення. Астрологи рекомендують Рибам не братися за короткострокові доручення, навіть якщо вони добре оплачуються. Набагато перспективніше братися за справи, які дозволять заробляти постійно в майбутньому.

Звичайно, розбагатіти у січні зможуть не лише представники названих знаків Зодіаку, адже цього місяця будуть сильним Меркурій та Марс — планети грошей та мотивації. Активність, позитивні думки, бажання заробити та увага до інтуїції допоможуть багатьом з нас знайти для себе справді вигідні та перспективні справи, які будуть приносити добрий дохід.

Нагадаємо, що в січні жінки, у яких є сини-підлітки, можуть починати підбирати кандидаток на роль своєї майбутньої невістки, і використати для цього відповідні поради зірок.



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