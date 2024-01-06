Від плюс 15 на півдні до мінус 20 на півночі: в Україні очікується різка зміна погоди — сильне похолодання та снігопади (відео)

Синоптики підтверджують попередні прогнози про доволі сильне похолодання в Україні в період з 6 до 9 січня.

За даними «Укргідрометцентру», 6 січня у північній частині сніг, на Закарпатті та Прикарпатті дощ, на решті території без опадів; температура у північних областях вночі 5−12° морозу, вдень 0−6° морозу, на решті території вночі 0−7° морозу, вдень 1−6° тепла, на південному заході країни 7−12° тепла.

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7−8 січня складні погодні умови: у неділю сніг, вдень у центральних, східних та південних областях значний сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь; температура вночі та вдень у північній частині 8−13° морозу, на решті території 1−6° морозу, на Закарпатті та у південній частині 0−8° тепла.

У понеділок у південній частині значний дощ з переходом в мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, температура вночі та вдень 0−5° морозу; у східних та центральних областях значний сніг, температура вночі та вдень 7- 12° морозу; у західних та північних областях без опадів, температура вночі 12−20° морозу, вдень 8−15°. На дорогах більшості областей ожеледиця.

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На Київщині з 7−9 січня відбудеться значне похолодання через вторгнення арктичного повітря з півночі Європи: зниження температури вночі до 13−18° морозу, вдень до 8−13° морозу. Очікується невеликий сніг 6,7 та 10 січня, решта днів пройдуть без опадів. Майте на увазі, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних служб та енергетичних підприємств, порушення та припинення руху транспорту на дорогах і вулицях.

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До речі, в столиці Рада оборони Києва провела спеціальне засідання, присвячене погіршенню погодних умов. Так, керуючим компаніям доручено не допустити замерзання систем опалення в разі НС — як похолодання, так і ворожих обстрілів. Оперативному персоналу дозволили пересуватися містом у комендантську годину за наявності паспорта та службового посвідчення, а обслуговуючим організаціям доручали невідкладно провести позачергову перевірку горищ і технічних поверхів житлових будинків, де розташовані мережі опалення.

В Україні діють «пункти незламності», у тому числі й на 94 вокзалах країни, нагадують в «Укрзалізниці». Це — безкоштовні локації, де можна зігрітись, зарядити гаджети та випити гарячого чаю. Вони працюють цілодобово у 80 містах країни, включно зі столицею. У невеликих містах локації працюють за графіком роботи вокзалів. Пункти незламності відкриті для всіх мешканців міст разом з їх домашніми тваринами.

Тим часом у Державній агенції відновлення та розвитку інфраструктури України попереджають, що негода може призвести до ускладнень руху на дорогах та необхідності їх перекриття або часткового обмеження руху для того, щоб розчистити сніг.

Такі обмеження можуть бути введені на наступних основних дорогах:

М-05 Київ-Одеса,

М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине,

М-13 Кропивницький-Платонове,

М-22 Полтава-Олександрія,

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь, Н-11 Дніпро-Миколаїв,

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв,

Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка та на інших основних маршрутах, зважаючи на ситуацію.

Водіїв просять в ці дні не планувати поїздок, якщо вони не термінові. У разі, якщо ви все ж виїжджаєте на дороги, беріть із собою ланцюги протиковзання на колеса та додаткове пальне. Водіям великогабаритного транспорту варто користуватися майданчиками для відстою, які є вздовж державних доріг. Щодо стану проїзду автомобільними дорогами державного значення звертайтесь на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах загального користування державного значення звертайтесь за номерами: 101, 102 та 103.

За прогнозами метеоролога Ігоря Кібальчича, до кінця першої декади січня утримається переважно нестійка погода в нашій країні з тенденцією поступового зниження температури, починаючи з північних та північно-західних областей. Значні температурні контрасти між північними та південними регіонами сприятимуть випаданню опадів у вигляді снігу, мокрого снігу, на півдні у вигляді дощу з переходом у сніг.

7 та 8 січня у південних, східних та центральних регіонах погодні умови погіршаться на тлі розвитку циклонічної діяльності над Чорним морем та Кримом. Тут очікуються значні опади у вигляді снігу та дощу, місцями налипання мокрого снігу, 8 січня хуртовини та поривчастий вітер північного та північно-східного напрямку.

Протягом 6 січня почнеться більш масштабне по території похолодання — вже ввечері температура у північних областях та на Поліссі становитиме −8…−13 °С, у центральних та південних областях +4…+9 °С. Вранці 7 січня на крайній півночі Чернігівської та Сумської областей стовпчики термометрів опустяться до −20…−24°С, у цей же час на території Криму ще затримається тепло, тут до +10…+12 °С. 8 січня холодне арктичне повітря пошириться на більшу частину України, крім Приазов'я та Криму. Температура в нічний час становитиме −7…−12 °С, у північних та західних областях −16…−22 °С, вдень коливатиметься в межах −6…−12 °С, у Криму до +12…+14 °С.

У період із 9 по 12 січня похолодання охопить також південні області. Середньодобова температура в Україні опуститься на 8 — 13 °C нижче за норму і коливатиметься в нічні години в межах −12…−17 °С, у західних та північних регіонах місцями −18…−25 °С. У Криму, на півдні Одеської області та у Приазов'ї вночі −8…−13 °С, вдень −4…−9 °С.

«На даний момент точно сказати, наскільки довго протримається період аномально холодної погоди, досить складно, але в будь-якому випадку до середини місяця істотних змін і різкого потепління не передбачається», — додав метеоролог.

Раніше столична влада попереджувала мешканців Києва з приводу погіршення погоди та ожеледиці.

Фото «Київавтодор»

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