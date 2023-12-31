Мороз до мінус 20 та двомісячна норма опадів: коли вдарять справжні холоди та яким буде січень-2024 в Україні

Новий рік більшість українців зустрічатиме без снігу та з плюсовою температурою. В Україні середня температура січня за кліматом найнижча в році, проте за останні 30 років саме січень потеплішав найсильніше — все частіше цього місяця йде дощ, а не сніг.

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Як прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич, таким буде й січень 2024 року.

У першій декаді місяця над Європою продовжиться активне західне перенесення повітряних мас, внаслідок чого тепле і вологе атлантичне повітря проникатиме далеко на схід регіону, а більша частина опадів випаде у вигляді дощу та мокрого снігу. А ось на крайній півночі Європи та Скандинавському півострові сконцентрується холодне арктичне повітря — перша половина січня там буде аномально холодною, з морозами місцями до −35…−40 °С.

Наприкінці першої декади місяця і на початку другої очікується деяке просідання холоду, що накопичився, в більш південні широти, зокрема на країни Центральної та Східної Європи. Тому в Україні також відбудеться помітне похолодання, особливо у західних, північних та північно-східних областях.

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«Орієнтовно, у період з 8 по 12 січня вночі морози в північних та східних областях України можуть зміцніти до −15…−20 °С. Однак, таке похолодання буде короткочасним. Вже з 13 січня відновиться зональна циркуляція і температурне тло підвищиться до відлиги по всій країні», — зазначає Ігор Кібальчич.

Третя декада січня очікується теплою та з великою кількістю опадів. Температура повітря в Україні буде досить високою, а опади спостерігатимуться переважно у вигляді дощу, часом з мокрим снігом.

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«В Україні січень очікується теплим, особливо в південних і східних областях. Короткочасне похолодання в середині місяця буде нівельовано набагато тривалішим періодом теплої погоди. Кількість опадів буде достатньою, місцями випаде більше двох місячних норм. Сніговий покрив очікується нестійким, і його найбільша ймовірність формування спостерігатиметься у північних, північно-західних та північно-східних областях, а також у Карпатах. Відносно частим явищем протягом місяця будуть тумани. На дорогах періодично можлива ожеледь», — підсумував метеоролог.

Раніше синоптикиня Віра Балабух прогнозувала, що холодні періоди традиційно можливі у другій половині січня, лютому. Кліматологиня не виключає, що погода переважно буде досить комфортною для людей, а температура повітря коливатиметься, як і в попередні зими, у межах від -5 до +5.

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Фото Pixabay

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