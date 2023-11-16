Набагато більше, ніж події на полі бою: генерал Ходжес розповів, що повинно стати метою контрнаступу ЗСУ

Попри поради деяких військових експертів підвести межу під українським літнім наступом й готуватись ЗСУ до весняного штурму, навряд чи можна стверджувати, що контрнаступ не вдався чи сповільнився.

РЕКЛАМА

Таку думку висловив екскомандувач армії США в Європі, генерал у відставці та очільник кафедри стратегічних досліджень Першинга у Центрі аналізу європейської політики Бен Ходжес в інтерв'ю Radio NV.



Військовий експерт впевнений, що результатом теперішнього контрнаступу ЗСУ має бути звільнення окупованого Криму. І на сьогодні сповільнилася лише наземна частина українського контрнаступу.

За словами Ходжеса, контрнаступ України складається із багатофункційних операцій.

«Контрнаступ — це набагато більше, ніж просто те, що відбувається на полі бою. Україна проводить те, що НАТО називає багатопрофільними операціями. Це означає, повітря, сушу, море, космос, кіберпростір. Усі ці речі інтегровані для досягнення результату. І, звісно, результатом контрнаступу має бути, я вважаю, звільнення Криму», — зазначив генерал у відставці.

РЕКЛАМА

Він впевнений, що сповільнилась лише наземна частина контрнаступу ЗСУ, на якій зосереджують увагу більшість людей. Проте наступ на півдні «лише має допомогти ізолювати Крим, перерізавши знаменитий наземний коридор».

«Україні треба однозначно більше зброї великої дальності, яка може вразити російські цілі в Криму — такі як Севастополь, авіабазу в Саках, великий логістичний центр у Джанкої — і загалом зробити Крим непридатним для російських військ», — вважає Ходжес.

РЕКЛАМА

Він додав, що саме це зараз відбувається, але лише за допомогою невеликої кількості ракет Storm Shadow. Втім, ними Україна змусила чф росії залишати Севастополь.

«Я б рекомендував вам запитати у командувача чорноморського флоту росії, як, на його думку, проходить контрнаступ. Думаю, він скаже вам, що українці роблять велику роботу, тому що його чорноморський флот змушений передислоковуватися з Севастополя в порти далі на схід», — наголосив екскомандувач військами США в Європі.

РЕКЛАМА

Як відомо, Генштаб ЗСУ щодня повідомляє про втрати окупантів в Україні. З 24 лютого 2022 знищено вже понад 315 тисяч особового складу ворога та сотні одиниць техніки, в тому числі, підводний човен та 22 кораблі.

45

Читайте нас у Facebook та Instagram