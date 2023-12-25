Через нерішучість Заходу війна в Україні триватиме ще як мінімум рік, — Бен Ходжес

Екскомандувач силами США у Європі генерал у відставці Бен Ходжес, який раніше наголошував на необхідності надання Україні далекобійної зброї, вважає що Америка все ще не ставиться серйозно до війни в Україні, і що західні партнери, намагаючись підтримати українську сторону, припустилися низки помилок.

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Як пише «Фокус», на Youtube-каналі Silicon Curtain Ходжес заявив, що через допущені помилки не відбулося просувань, на які очікували під час літньо-осіннього контрнаступу ЗСУ. На його переконання, це сталося через те, що Захід не надав Україні «високоточну зброю великої дальності» і що внаслідок цієї помилки «продовжено війну принаймні на рік».

Хоч Сили оборони України й не змогли відвоювати великі території, їхні дії призвели до відчутних втрат росії — під час оінніх штурмів було знищено близько 20 тисяч окупантів. Ходжес згадав про те, як за допомогою ракет Storm Shadow був зруйнований штаб ЧФ рф у Севастополі та військові кораблі у сухому доці.

«Якщо ми їх (далекобійні ракети — Авт.) надамо, то це буде значне збільшення можливостей для України. Але здається, що Захід регулює або навіть прив’язує руки України за спиною», — зазначив він та пояснив, що йдеться про заборону використання цих ракет для ударів по штабах ЗС рф на території росії, а такого не має бути.

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Генерал нагадав, що під час Другої світової війни ситуація змінилась лише після того, як США дійсно підключились до бойових дій. Однак на сьогодні він такої поведінки американських урядовців не спостерігає: «На жаль, не має жодного серйозного відчуття, що Захід озброюється, щоб протистояти загрозі з боку росії».

Про необхідність негайного надання всій необхідній допомоги Україні говорив й колишній командувач об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі, адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, який назвав дуже небезпечную ситуацію, що склалася у Вашингтоні. Нагадаємо, що й досі не досягнута домовленість щодо ухвалення виділення Україні багатомільярдного пакету допомоги — питання загальмувалося через те, що він був «прив`язаний» до вірішення міграційного питання. Представники демократів та республіканців досі не змогли дійти згоди щодо міграціїної політики.

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Як пише The Hill, Ставрідіс наголосив, що в Україні була знищена половина армії рф і при цьому жодний американський солдат не загинув. За його словами, на підтримку української армії було витрачено всього 5% річного оборонного бюджету США. «Ми можемо собі це дозволити, і ми повинні. Я стурбований війною в Україні лише в тому випадку, якщо США та наші європейські союзники не виконають взяті нами зобов’язання щодо підтримки України», — додав він.

Нагадаємо, що німецьке видання Welt припускало, що наразі Україна збирає ресурси для нових операцій у 2024 році. Адже багато броньованої техніки, яку Україні обіцяли надати партнери, ще не була використана чи взагалі не доїхала до України.

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Фото з Вікіпедії

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