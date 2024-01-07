Українські розвідники підсмажили 2 компекси ППО під Бєлгородом: оприлюднено відео

У суботу, 6 січня, українські Сили оборони знищили одразу два зенітно-ракетних комплекси «Панцирь-С1» на території рф у білгородській області.

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Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України.

«У рамках складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24, оператори «Групи 999» ГУР МО України вдарили по позиціях російської ППО на території бєлгородської області, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вогневого ураження 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцирь-С1» вартістю 10−15 млн доларів кожен були виведені з ладу.

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Довідково: Панцирь-С1 — російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування, розроблений тульським ГУП «Конструкторське бюро приладобудування». Призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу.

Нагадаємо, що днями українські розвідники провели й наземну спецоперацію у Бєлгородській області рф, атакувавши російський взводний опорний пункт.

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