Замінували дорогу й атакували російський опорний пункт: українські розвідники розповіли про рейд у лігво окупантів

Українські розвідники провели спецоперацію у Бєлгородській області рф, де днями лунала повітряна тривога й чули вибухи.

Як повідомили в ГУР, відповідно до здобутих розвідданих, на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво окупаційної армії рф запланувало перевірку через невдоволення й скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби.

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«Перед приїздом московських „ревізорів“ рядові загарбники заметушились ― стали проводити активні інженерні роботи. Аби завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан, спецпризначенці ГУР МО України спланували та здійснили спецоперацію», — йдеться у повідомленні української розвідки.

Наші розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт.

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Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється, додали в ГУР.

Операція проводилась у зв’язку з почастішанням випадків диверсій з боку росіян та обстрілів українців, які проживають у громадах поблизу державного кордону.

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Нагадаємо, саме з Бєлгорода та Бєлгородського району росіяни щодня обстрілюють Харків. Зокрема, 2 січня, окупаційні війська вдарили по Харкову аеробалістичними ракетами «Кинджал» та С-300. Шість прильотів було у Шевченківському районі міста. Багато будинків зазнали значних пошкоджень.



Як повідомляли «ФАКТИ», в результаті ракетної атаки росіян в Харкові в лікарні від травм померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко.

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