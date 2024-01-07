Майже 900 окупантів, 36 артсистем і 22 бронемашини: в Генштабі назвали нові втрати росії

Підступний російський ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, завдаючи ракетних та авіаційних ударів по численних цивільних об’єктах нашої держави, як це сталося напередодні з житловим сектором прифронтового міста Покровськ на Донеччині.

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На передовій протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень. Також у Генеральному штабі ЗСУ підрахували, що загалом за добу ворог завдав 9 ракетних та 84 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також вночі Україну було вчергове атаковано з використанням ударних дронів типу «Shahed-136/131».

Своєю чергою Авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника, а підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 артилерійських засоби, радіолокаційну станцію ППО та 4 засоби протиповітряної оборони противника.

Загалом за добу українські захисники знищили близько 860 одиниць особового складу ворога, 4 танки, 22 бойові броньовані машини, 36

артилерійських систем, 1 РСЗВ, 4 засоби ППО, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також 45 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 10 одиниць спеціальної техніки.

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Оперативна ситуація на основних напрямах бойових дій:

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Куп’янський — українські захисники відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області;

Бахмутський — відбито 2 атаки противника біля Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області;

Авдіївський — Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області;

Мар’їнський — відбито 9 атак неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;

Запорізький — відбито 5 атак противника західніше Вербового, Роботиного та південніше Новодарівки;

Херсонський — ворог здійснив 18 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

На Шахтарському і Лиманському напрямках окупанти наступальних (штурмових) дій минулої доби не вели.

Нагадаємо, що під час нічної атаки дронів на Дніпропетровщину один з БПЛА влучив у багатоквартирний будинок, в якому проживає 22 родини.

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Фото Генштабу ЗСУ

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