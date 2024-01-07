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Шоу-бізнес

Просто «підпал»: «волонтер» Дмитро Ступка зустрічається з «16-річною» дівчиною

16:17 7 січня 2024
Ступка

Актор Дмитро Ступка, який у вересні попав у скандал через святкування свого дня народження, опублікував в мережі нове фото нібито зі своєю дівчиною.

На світлинах Дмитро та Юлія перебувають у ресторані, де, вочевидь, святкують 16-річчя подруги Дмитра.

«Кохаю… Солодкі 16», — написав він у дописі.

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Читачі блогу Дмитра зробили вигляд, що повірили йому і поставили багато лайків.

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Раніше актор вже публікував фото своєї подруги, і вона сподобалась шанувальникам, які відзначили її великі очі та маленький носик, порівнявши з колишньою Дмитра Поліною.

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Але при ближчому ж розгляді фото можна зрозуміти, що дівчина — це співачка Barabanova (Юлія Калібашка), яка переїхала до США після повномасштабного вторгнення росії. Вона мешкає в Лос-Анджелесі, має сина Марка від попередніх стосунків. У самого ж Дмитра є донька Богдана від попереднього шлюбу. Його колишня дружина Поліна теж мешкає з дівчинкою в США.

У січні 2022-го актор з колишньою дружиною Поліною Лагуновою та донькою Богданою переїхали до Каліфорнії, але потім Дмитро повернувся на Батьківщину. І знову виїхав за кордон.

У коментарях до одного з його постів у актора запитали, як він зміг перетнути кордон, але він «скромно» промовчав.

Нагадаємо, що в США знаходиться ще один втікач — «творча особистість» — танцюрист Влад Яма, який не бажає повертатись на захист рідної країни, навіть попри осуд своїх колег.

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