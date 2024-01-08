В Україну прийшло обіцяне синоптиками серйозне похолодання.

За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, часом стовпчик термометра опускатиметься вночі до −20…−25 °С. Щоправда, крім південних областей.

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У понеділок, 8 січня, в Україні окрім північних областей, Полісся та Закарпаття, очікуються складні погодні умови через вплив південного циклону. Пройдуть опади у вигляді снігу, крижаної крупи, у центральних та південних областях переважно дощі. Місцями ожеледь, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, у центральних, східних та південних областях місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі у західних та північних областях −11…−16 °С, місцями у Чернігівській та Сумській областях до -22 °С; вдень −9…−14 °С. У центральних та східних областях протягом доби −8…−13 °С, у Харківській області до -17 °С. У південній частині −2…+3°С, у Криму вдень до +13°С.

За даними Укргідрометцентру, 8 січня у південних областях ожеледиця, налипання мокрого снігу, на Одещині пориви вітру 15−20 м/с; у центральних та східних областях сильний сніг, хуртовина, пориви вітру 15−20 м/с, на Дніпропетровщині утримається ожеледь; на дорогах України ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

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У вівторок, 9 січня, вночі у південних та східних областях пройде сніг, місцями з дощем. Вдень в Україні без опадів. Місцями ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 7 — 12 м/с, вночі у південній частині та на Лівобережжі місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі −15…−20°С, у західних областях місцями до −24…−26°С, на півдні −8…−13°С. Вдень в Україні −8…−13°С.

У середу, 10 січня, у східних та Сумській областях пройде невеликий сніг, на решті країни без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5−10 м/с, на сході вдень окремі пориви, 15−17 м/с. Температура повітря −9…−14 °С, у східних та західних областях місцями −17…−22 °С; вдень підвищення температури до −2…−7 °С, у північних областях та на Закарпатті близько 0 °C.

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У четвер, 11 січня, вночі на півночі Лівобережжя, вдень у більшості областей, окрім південної частини та Закарпаття очікується невеликий сніг, місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 — 12 м/с, удень місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі −3…−8°С, у східних та західних областях місцями −12…−17°С; вдень −4…+1°С.

У п'ятницю, 12 січня, очікується невеликий, подекуди помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, з переходом на північний, 7 — 12 м/с. Температура повітря протягом доби −6…−11 °С, у Криму близько 0 °C.

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У суботу, 13 січня, вночі у Криму, Приазов'ї та на сході, вдень також у північних областях та на Поліссі пройде невеликий сніг. У решті регіонів без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер уночі північно-західний, удень південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі знизиться до −16…−21°С, у західних, центральних та північних областях місцями до −22…−27°С. Вдень −10…−15°С, у західних та південних областях −3…−8°С.

У неділю, 14 січня, у західних, центральних та північних областях очікується сніг, місцями хуртовина. На решті України без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7−12 м/с, удень окремі пориви, 15−20 м/с. Температура повітря вночі −8…−13°С, у східній частині −15…−21°С; вдень −3…−8 °С, на півдні та в Криму близько 0 °C.

Морози в Україні — результат впливу холодного арктичного повітря, яке сконцентрувалося на крайній півночі Європи та Скандинавському півострові. Ігор Кібальчич раніше прогнозував, що третя декада січня очікується теплою та з великою кількістю опадів.

Фото Pixabay

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