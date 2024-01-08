В «Агенції оборонних закупівель» відбулася кадрова ротація, яка є ключовою для цього відомства. Так, Володимир Пікузо більше не очолює державне підприємство «Агенція оборонних закупівель». 3 січня 2024 року в офіційних реєстрах його було змінено на Оксану Щибрю та переведено на посаду заступника.

ВІДЕО ДНЯ

Як пише «Цензор.Нет», Оксану Щибрю, фінансову директорку Агенції, призначено як тимчасову виконувачку обов’язків керівника. Тобто наразі «Агенція оборонних закупівель» Міноборони не має повноцінного директора.

Оксана Щибря

«Якщо ця історія затягнеться, то вона матиме суттєві ризики. Враховуючи прогнозовані витрати на закупівлю озброєння як за імпортом, так і у національної промисловості, „Агенція оборонної закупівлі“ має розпорядитися кількома сотнями мільярдів гривень», — пише «Цензор.Нет».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, Володимир Пікузо працював керівником «Агенції оборонних закупівель» з серпня 2022 року. Восени 2022 року Агенція здійснила платіж у 19,8 млн доларів США американському підряднику за ремонт 155 мм гаубиць М109, але ремонт виявився неякісним — досі триває претензійний процес. Пікузо запам’ятався показовим ігноруванням громадських антикорупційних органів — не відповідав на запити Громадської антикорупційної ради Міноборони і за весь час керування жодного разу навіть не знайшов час для зустрічі. Віталій Шабунін з «Центру протидії корупції» дорікає Пікузі у відмові створити для багатомільярдного розпорядника Наглядову раду.

За даними джерел «Цензор.НЕТ», найбільше критики з боку нового керівництва Міноборони Пікузо отримав за скандал навколо закупівлі понад тисячі пікапів для ЗСУ за завищеною вартістю та за ручне управління розглядом комерційних пропозицій від постачальників імпортних боєприпасів.

РЕКЛАМА

Також, за даними видання, на посаду директорки «Агенції» розглядають Марину Безрукову з «Укренерго», де жінка займалась закупівлями останні роки.

РЕКЛАМА

74

Читайте нас у Facebook та Instagram