Добили Рубіжне: у Луганській ОВА прокоментували скидання бомби на окуповане місто

Російські окупанти скинули бомбу на тимчасово окуповане Рубіжне Луганської області. Вона влучила по вцілілим багатоповерхівкам міста. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

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«Позаштатний схід російського авіаційного снаряду стався в окупованому Рубіжному. Бомбою ФАБ-250 загарбники влучили в житловий квартал міста, який є одним із небагатьох, що навесні 2022 року вціліли після їхніх штурмів. Тепер зазнали руйнації й ці будинки. Зазвичай окупанти під час таких своїх „позаштатних“ подій посилаються на обстріли з боку українських військ. Цього разу завадили чисельні свідки. Які бачили і російський винищувач, і безпосередньо сходження боєприпасу. Приховати і списати на противника не вдалося. Постраждалих госпіталізують, менш важких — перевозять до пункту тимчасового перебування. Пошук зниклих триває. Люди залишилися без житла, яке ніхто не відновить — до цього рубіжани майже за два роки звикли», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно російська ракета, що не долетіла до України, рознесла пів села у Воронезькій області.

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