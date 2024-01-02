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Російська ракета, що не долетіла до України, рознесла пів села у Воронезькій області (відео)

11:16 2 січня 2024
Воронезька область

Під час російської ракетної атаки по Україні 2 січня одна з випущених росією ракет упала на території Воронезької області. Про це повідомляє Telegram-канал «ASTRA».

«У Петропавлівці Воронезької області повідомляють про падіння ракети. Українські пабліки пишуть, що в село впала одна із ракет рф», — йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу, ракета впала в районі житлових будинків. За словами мешканців, це сталося о 8:38 ранку за місцевим часом.

Як повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв, аварійне сходження російського боєприпасу сталося в Острогозькому районі Воронезької області, постраждалих немає. Мешканці селища Петропавлівка Острогозького району Воронезької області, де сталося аварійне сходження російського боєприпасу, направлені до пунктів тимчасового розміщення.

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У міноборони рф також повідомили, що шість приватних будівель пошкоджені під час сходження боєприпасу в Воронезькій області, постраждалих немає.

Як писали «ФАКТИ», під час російської ракетної атаки по Україні сильно постраждала Харківська область, яка географічно розташована неподалік Воронезької області росії.

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