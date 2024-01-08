38.46 / 39.24 42.08 / 43.01
Київ: -12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Російський літак випадково «упустив» авіабомбу біля окупованого Рубіжного на Луганщині

11:26 8 січня 2024
ФАБ-250

Російські льотчики знову «втратили» боєприпас — якщо нещодавно одна з ракет, випущених по Україні, впала в населеному пункті Воронезької області росії, то цього разу бомба «позаштатно зійшла» над тимчасово окупованим Рубіжним, що на Луганщині.

На тг-каналі ватажка бойовиків «ЛНР» Леоніда Пасічника стверджують, що внаслідок «сходу авіаційного боєприпасу „ФАБ-250“ потерпілих немає» і що мешканців найближчих будинків оперативно евакуювали.

На місці працює «слідчо-оперативна група МВС, а також представники МНС та військової комендатури», а «фахівці приймають рішення про знешкодження боєприпасу».

Нагадаємо, що після падіння ракети у Воронезькій області росвлада також повідомляла, що ніхто не постраждав. Тим часом у пабликах повідомлялося про 11 загиблих та понад 20 постраждалих.

РЕКЛАМА

Фото з мережі

РЕКЛАМА

487

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гроші

Готуйте гаманець побільше: кому пощастить з грошима на тижні з 8 по 14 січня

куля

Скорпіонам — Вісімка Жезлів, а Водоліям — Колесо Фортуни: що обіцяють карти Таро на тижні з 8 по 14 січня

Ключі від автівки

«Сів та поїхав»: які фрази повинні насторожити водія при купівлі авто за оголошенням

Котлетки

Котлетки — справжня смакота: незвичайний рецепт

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту