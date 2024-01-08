Російський літак випадково «упустив» авіабомбу біля окупованого Рубіжного на Луганщині

Російські льотчики знову «втратили» боєприпас — якщо нещодавно одна з ракет, випущених по Україні, впала в населеному пункті Воронезької області росії, то цього разу бомба «позаштатно зійшла» над тимчасово окупованим Рубіжним, що на Луганщині.

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На тг-каналі ватажка бойовиків «ЛНР» Леоніда Пасічника стверджують, що внаслідок «сходу авіаційного боєприпасу „ФАБ-250“ потерпілих немає» і що мешканців найближчих будинків оперативно евакуювали.

На місці працює «слідчо-оперативна група МВС, а також представники МНС та військової комендатури», а «фахівці приймають рішення про знешкодження боєприпасу».

Нагадаємо, що після падіння ракети у Воронезькій області росвлада також повідомляла, що ніхто не постраждав. Тим часом у пабликах повідомлялося про 11 загиблих та понад 20 постраждалих.

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Фото з мережі

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