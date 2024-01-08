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Політика

Комітет Ради забракував новий мобілізаційний законопроєкт

19:09 8 січня 2024
Верховна Рада

Комітет Верховної Ради з соціальної політики одноголосно прийняв рішення по урядовому законопроєкту по мобілізації рекомендувати головному комітету по цьому законопроєкту (комітету з національної безпеки і оборони) доопрацювати цей законопроєкт з урахуванням альтернативних законопроєктів та пропозицій Міністерства з питань соціальної політики. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Також комітет рекомендував розробити окремий законопроєкт про звільнення строковиків, який би враховував також і пропозицію про їхнє звільнення протягом 2 місяців.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно заступниця голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що Верховна Рада не буде виносити на голосування урядовий проєкт закону про посилення мобілізації в оригінальній версії. На розгляд винесуть версію, напрацьовану Комітетом з питань безпеки та оборони.

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