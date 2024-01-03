Рада не буде виносити на розгляд законопроект про мобілізацію: названо причину

Верховна Рада не буде виносити на голосування проєкт закону про посилення мобілізації в країні, який суттєво розширить права і можливості ТЦК в країні.

ВІДЕО ДНЯ

Правда, йдеться лише про оригінальний проєкт документу, пояснила заступниця голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук із фракції «Слуга народу».

«Це буде версія, напрацьована Комітетом з питань безпеки та оборони. Вже цього тижня велика міжвідомча робоча група почне працювати над компромісним варіантом законопроекту про мобілізацію, який би дозволив його проголосувати в сесійній залі. Це велика міжвідомча робоча група. Адже маємо зауваження від Уповноваженого з прав людини», — сказала вона.

За її словами, також є певні занепокоєння, щоб не було корупційних норм.

РЕКЛАМА

«Та норма, коли воєнкоми самі можуть вирішувати, кого вносити і кого прибирати зі списку боржників, тобто людей, які не прийшли до ТЦК. Очевидно, якісь їхні права можуть бути порушені. Все має бути в зрозумілий і справедливий спосіб», — додала вона.

Кравчук впевнена, що ракети над головою — найкраще нагадування, що повномасштабна війна триває і екзистенційна загроза для нашої держави нікуди не зникла.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, 25 грудня у ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонував низку змін, зокрема, встановлення обов'язку для громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті (виключені) з військового обліку, мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх за вимогою уповноваженого представника районного (міського) ТЦК або поліцейського. Окрім того, були запропоновані тимчасові обмеження, які можуть бути запроваджені до громадян під час проведення мобілізації. Після цього Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець назвав окремі норми, які повинні бути усунуті з законопроекту, так як порушують базові права, закріплені у Конституції України. Своєю чергою лідер фракції монобільшості в Раді Олександр Корнієнко роз'яснив, чому мобілізувати нардепів не має сенсу.

Фото Генштабу ЗСУ

РЕКЛАМА

459

Читайте нас у Facebook та Instagram