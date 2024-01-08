У Києві «потікла» ще одна станція метро (фото)

У київському метро, де нещодавно на ремонт було закрито кілька станцій на «синій» гілці, сталася чергова неприємність. У вестибюлі станції «Академмістечко» через стелю почала просочуватися вода, пише «Телеграф».

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Так, стеля на станції метро тече щонайменше у трьох місцях. Волога вже встигла зіпсувати внутрішнє оздоблення станції та штукатурку. Робітники метрополітену підставили під протікання обрізані пластикові пляшки та підклали ганчірки.

За словами місцевих жителів, які щодня користуються станцією метро «Академмістечко», проблема із водою, що протікає зі стелі, спостерігається тут уже більше року.

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Журналісти звернулися для роз'яснення ситуації у пресслужбі метрополітену. Там припустили, що проблема у водовідведенні, але попросили взяти паузу, щоби розібратися в ситуації.

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Як писали «ФАКТИ», після закриття станцій південної частини «синьої» гілки метро у Києві стало відомо про просідання тунелів у північній частині цієї лінії. На ділянці метрополітену між станціями «Почайна» та «Тараса Шевченка» міська влада готує плановий ремонт.

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