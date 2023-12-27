У київському метро відремонтують ще один аварійний тунель: чи закриють рух поїздів

Після закриття станцій південної частини «синьої» гілки метро в Києві стало відомо про просідання тунелів у північній частині цієї лінії. На ділянці метрополітену між станціями «Почайна» і «Тараса Шевченка» міська влада готує плановий ремонт. Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, інформує «Економічна правда».

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«Просідає тунель, будуть планові роботи. Це питання своєчасного обстеження, своєчасного ремонту, підтримання його в робочому русі. Немає ніяких великих проблем», — повідомив він.

Керівництво КП «Київський метрополітен» обіцяє, що рух поїздів перекривати повністю не будуть. Найімовірніше, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.

«Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю», — заявив Поворозник.

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Нова схема організації руху передбачатиме довші інтервали між поїздами. «Київпастранс» організує додаткові маршрути наземного транспорту. Очікується, що роботи почнуться влітку 2024 року.

Як писали «ФАКТИ», над закритою ділянкою метро в Голосіївському районі почав просідати ґрунт.

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