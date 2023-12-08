В Києві на пів року закриють рух по третині синьої гілки метро: в чому причина

У Києві, який вкотре став мішенню для російських ракет, на тривалий час закривають рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки». Це пов'язано з ремонтом перегінного тунелю, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

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Тож з 9 грудня як мінімум пів року рух поїздів на відрізку «Теремки» — «Деміївська» доведеться повністю припинити.

«Поїзди курсуватимуть між станціями „Героїв Дніпра“ та „Либідська“. Обмеження на ділянці вводяться у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями, до завершення робіт», — йдеться в повідомленні.

Рішення про терміновий ремонт прийняла 8 грудня Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

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Водночас станції метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки» продовжать цілодобову роботу в режимі укриття. А для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від «Теремків» до «Либідської».

У Київському метрополітені зупинку руху поїздів називають вимушеним кроком для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів.

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«Через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд», — додали в КМДА, нагадавши, що перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008−2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

Нагадаємо, напередодні у КП «Київський метрополітен» розповіли, коли відновлять будівництво метро на Виноградар.

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