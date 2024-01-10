Наркоман влаштував криваву різанину у Лубнах, є жертви (фото)

На Вінничині минулого року чоловік, який міг перебувати під діями наркотиків, вбив жінку на очах її маленького сина, а на Полтавщині нещодавно затримали підозрюваного у вбивстві жінки та замаху на умисне вбивство малолітнього хлопчика і 37-річного чоловіка. Він також знаходився під дією речовин.

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Як повідомляють в ГУНП в Полтавській області, 7 січня неподалік приватного домогосподарства було виявлено чоловіка із численними ножовими пораненнями, а в домі — жінку 1989 року народження без ознак життя та її 13-річного сина, який мав ножове поранення в шию.

Фото поліції

Начальник Лубенського райвідділу поліції Євгеній Карпець повідомив, що підозрюваний — місцевий мешканець 1983 року народження. За попередньою версією слідства, фігурант завдав численні ножові поранення господарю оселі, його співмешканці та її сину.

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Поранені наразі знаходяться в лікарні. У разі доведення вини судом чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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Фото прокуратури

В обласній прокуратурі зазначають, що того дня підозрюваний перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’янінь. Уродженцю Кременчуцького району повідомлено про підозру в умисному вбивстві та закінчених замахах на умисне вбивство двох і більше осіб та малолітньої дитини. Підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою без визначення розміру застави.

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Нагадаємо, що у Запоріжжі чоловік під час сварки з підлітками в трамваї вдарив ножем одного з неповнолітніх. Підлітку рятували життя перехожі та патрульні.

Фото прокуратури

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